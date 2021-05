音楽配信サービス市場を独占したとして欧州連合がアップルを訴える

今回はApple(アップル)のApple Store、いわゆるアップル税が訴訟のまとになっているもよう。

近況としては、欧州連合(EU)が音楽配信サービス業界の利益を独占しているとしてAppleを告発しています。元となったのは、2019年のSportify(スポティファイ)の申し立てで、問題とされたのはAppleの公平性を欠いたビジネス手法。この手法で、顧客を自社の音楽配信サービスに集中させていたようです。

連合はこんなツイートもしていますね。

欧州連合のツイッターより

We have informed Apple of our preliminary view that it is in breach of EU competition law.



By setting strict rules on the App store that disadvantage competing music streaming services, Apple deprives users of cheaper music streaming choices and distorts competition.