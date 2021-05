過去を消せるPhotos、星になるAI、ドープな新色、ホログラム会議。Google I/O 2021発表まとめ #GoogleIO

今年は風薫るマウンテンビュー本社から野外LIVE!

火曜キックオフになったGoogle I/O 2021デベロッパーカンファレンス。去年はCOVID-19の影響でネット配信だったけど、やっとワクチン接種済みなら集まれるようになって、スンダー・ピチャイCEOも久々にマスクレスで笑顔で登壇です!

基調講演ではまずブラジル、祖国インドのコロナ禍に言及し、全力支援を誓いました。さらに日本の学校でChromebookが広まってることに言及したほか、随所に富士山や東京駅のデモもあって、かなり日本オシでしたよね。

フラグシップOSのAndroidは利用が世界30億台を突破して、スマホ、タブレ、スマウォからTVや冷蔵庫まで普及が広まっているのだといいます。山あいの村の児童がGoogle レンズの自動翻訳ARで英文の教科書を翻訳しながら勉強するシーンもあれば、肌の浅黒い人でもしっかりキレイに撮れる新機能もあって、あらゆる人に開かれたOSの道をゆっくりとだけど確実に進んでいる印象です。

発表のポイントを振り返ってみましょう。

まず一番にぶったまげたのがLaMDAテクノロジーです。これはあらゆるバリエーションで自然な受け答えができるAIアシスタントの技術のこと。ふつうAIとやりとりするときには、聞き方があって、その定型どおりの語順で聞かないと正確な回答が返ってこなかったりしますよね。でもLaMDAは違うんです。あたかも人と話すように言いつけることができる。

しかも人じゃない何かになりすまして受け答えることまでできるんですね。たとえば冥王星になりすましてチャットしたり…

紙ヒコーキになりきってチャットもできます。

あらゆるパターンの回答から当意即妙な受け答えができるのはもちろんのこと、テキトーな語順でしゃべっても意味をくみ取って答えてくれるっていう超進化。

ほかにも「山の景色が美しいルート」を検索してくれたり。

「夕陽を背景にライオンが吠えるシーン」と言うと、動画中のそのシーンも検索できちゃうんですねーはいー。

まだ開発途中ですが、いずれはGoogle マップやYouTubeに組み込んでいく予定とのことです。まあ、GoogleのAIはかなりブロークンな英語でもちゃんと答えてくれるので、こりゃ単なるつくりもののデモじゃない気がしますよ~はい~。

次におったまげたのが博識レベルが格段に上がった検索アルゴリズム「MUM(Multitask Unified Model)」です。「トランスフォーマーアーキテキチャがベースだが、従来の検索アルゴリズムBERTより1,000倍パワフル」なんだとか。1,000倍パワフルと言われてもなんのことやらですが、75以上の言語でトレーニング中で、動画や画像まで解析してむちゃくちゃディープな情報を引き出してくるものらしいです。

たとえば登山ブーツの写真をパシャっと撮って「富士山に履いていけるかな」と聞けば、それもわかったり。「今日は雨だから雨具の用意を忘れずに」と教えてくれたりもするし、「前に登ったアダムス山と富士山はどう違うの?」というややこしい質問にもバッチリ答えてくれるんですよお…。

言語に力を入れているのは日本語圏のユーザーにはうれしい限りですね。日本語で書かれた旅情報は世界的に見てもレベルが高いので(本当に役立つことが、くわしく正確に書かれている)、こっちの情報とあっちの情報をくっつけてベスト回答を出す博識検索アルゴリズムなら言語の壁も崩してくれるだろうし、海外に日本語コンテンツが開放される日も近いかも…!

The magic of Live View now works indoors, so there’s no more missing the train because you can’t find the ticket booth.



Start using indoor Live View in Zurich’s top train stations this week and Tokyo’s next month. #GoogleIOpic.twitter.com/fKS36WLGap