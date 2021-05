動画・音楽サブスクのパスワード、誰に教えたっけ？確認方法はこちら

契約しているストリーミングサービスのパスワード。一度や二度なら、自分の親きょうだい、友達や職場の人と共有したこともあるのでは?でもコレ、気にせずホイホイ共有していると、知らないうちに同時に何人かが自分のNetflixアカウントを使っていて、自分がいざ視聴しようとしたら「同時に視聴しているユーザー数が多すぎます」と表示されるという、がっくりする事態になってしまうかも。

だから、アカウントの共有を止めたくなったときのために、そのやり方をここでおさらいしておきましょう。相手との付き合いをやめたとか、ストリーミングサービスのプロバイダーから警告を受けたとか、あるいは単に、自分のアカウントに複数の人がいつでもアクセスできるのはセキュリティ面で気になるとか…。まぁ止める理由はいろいろですよね。アカウントの共有を止めたい相手に対して、強制ログアウトさせるのは、そんなに難しいことではありません。さらには、再度ログインされるのを防ぐため、パスワードを変更するのも良いですね。

ここでは、主要なストリーミングサービスを5つ取り上げます。この方法で、いつでも共有を止められますよ!今使っているサービスがここにない場合も、設定ページから似たような項目を探してみてください。そんなに難しくはないはず。ちなみに、Apple TV+とApple Musicについては、アカウントががっちりとApple IDにひも付けられているので、パスワードを他の人に共有することはほとんどないんじゃないかと思います。

Netflix

Image: Netflix

WebブラウザーからNetflixアカウントにログインして、プロフィールアイコン(右上)のすぐ下にあるドロップダウンメニューを開き、「アカウント」>「最近のアクセス・視聴履歴」をクリックしてください。どの地域やデバイスから最近、あなたのアカウントにアクセスしているかがここに表示されます。不審なアクセスがないか、確認してみてください。

今現在ログインに使っているものを除き、すべてのデバイスに対して強制ログアウトを行なう場合は、「アカウント」ページに戻って、「すべてのデバイスからログアウト」をクリックします。相手に現在のパスワードが伝わっている場合は、これをやっても再度ログインされてしまいますので、「アカウント」画面にある「パスワードの変更」からパスワードも変えておきましょう。

AndroidのNetflixアプリから操作する場合は、右上にある自分のプロフィールアイコンをタップして「アカウント」をタップしてください。モバイルブラウザー内にある操作画面にリダイレクトされます。iOS版のアプリはちょっと不親切で、<「アカウント」ページでWebブラウザー版のNetflixにログインしてね>という指示が表示されるのみです。

Hulu

Image: Hulu

WebブラウザーからHuluアカウントにログインし、右上にあるアカウント名をクリックして「アカウント」を選択し、「視聴機器の接続」セクションにある「接続済みの視聴機器一覧」をクリックしてください。ポップアップ画面上に、アカウントに接続されているデバイスがすべて表示されます。各デバイスの下にある「機器の接続を解除」をクリックすれば、それぞれをログアウトさせられます。(訳者注: 日本版では「アカウント」を選択後、「アカウント設定」タブを開くと「視聴機器の接続」セクションが確認できます。また、ポップアップ画面ではなく、通常の画面となります。)

また、同じ「アカウント」ページ内にある「Protect Your Account(アカウントの保護)」(「Privacy and Settings(プライバシーと設定)」の下)をクリックして「Log Out Of All Computers(すべてのコンピューターからログアウト)」をクリックすると、現在ログインしているデバイスすべてに対して、強制ログアウトを実行できます。(訳者注: 日本版のHuluにはこの項目は存在しません。)なお、同じ画面上にある「Change Password(パスワードの変更)」を実行することでも、同様の効果が得られます。(訳者注: 日本版のHuluでパスワードを変更するには、「アカウント」ページ内で「基本情報」タブを選択し、「アカウント情報」セクションの横にある「変更する」ボタンをクリックしてください。)

AndroidやiOSのHuluアプリからは上記の操作は実行できません。アカウントのパスワード変更や、デバイスの登録解除を実行するには、Webポータルに移動する必要があります。

Disney+

Image: Disney Plus

WebブラウザーからDisney+にログインし、右上のプロフィールアイコンをクリックして「Account(アカウント)」を選択します。このページにはあまり操作項目がないのですが、パスワードの変更はこのページで「Password(パスワード)」の横にある鉛筆アイコンをクリックすれば実行できます。(訳者注: 日本版のDisney+の場合は上記の方法ではなく、アカウントのログイン画面で「ログインでお困りの場合はこちら」をクリックすることでパスワードを変更できます。)

Disney+では、アカウントにどの地域やデバイスから現在ログインしているかについては表示されません。ですが、すべてのログインに対して強制ログアウトを実行することは可能です。「Log out of all devices(すべてのデバイスからログアウト)」をクリックしてください。(訳者注: 日本版のDisney+では操作方法が異なります。強制ログアウトを実行するには、Disney+にログイン後、右上のプロフィールアイコンをクリックして「端末の管理」をクリックし、表示された各デバイスの横にある「☓」マークをクリックしてください。)これで、あなたのアカウントを使用している人をログアウトさせて、さらに再度ログインさせないようにできますね。(パスワードを誰も知らない新しいものに変更しておく必要があります。)

AndroidやiOSのDisney+アプリからも同じ操作が可能です。アプリからは右下のプロフィールアイコンをタップして、「Account(アカウント)」をタップしてください。(訳者注: 日本版のAndroidやiOSのDisney+アプリからは、この操作は実行できません。)

Amazonプライム・ビデオ

Image: Amazonプライム・ビデオ

Webブラウザー上でAmazonアカウントからプライム・ビデオのポータルサイトに移動した場合は、ブラウザー右上の歯車アイコンをクリックして「設定」>「デバイス」をクリックしてください。プライム・ビデオのアプリが搭載されていて、かつ自分のAmazonアカウントに登録されているものがすべて確認できます。特定のデバイスに対して強制ログアウトを実行するには、そのデバイスの横にある「登録の解除」をクリックしてください。

このページでは、Web経由でのログインは制御できません。でも、「視聴履歴」タブを確認すれば、誰が使っているか何らかの手がかりは得られるはず。自分以外の人がAmazonアカウントにアクセスできないようにするには、Amazonページの最上部にある「アカウント&リスト」をクリックして、「アカウントサービス」の「ログインとセキュリティ」をクリックし、「パスワード:」の横にある「編集」をクリックしてください。

モバイルアプリからは、「マイアイテム」をタップして、右上の歯車アイコンをタップし、「登録済みデバイス」を選択すると、プライム・ビデオアプリがインストールされているデバイスが確認できます(ここでデバイスの登録解除も可能)。パスワードの変更については、AndroidやiOSのプライム・ビデオアプリからは実行できません。

Spotify

Image: Spotify

Webブラウザー(Web Playerではないことに注意)でSpotifyのメインページに移動してログインした後、「プロフィール」>「アカウント」をクリックして、「アカウント情報」にある「どこからでもサインアウト」をクリックします。これで、自分のSpotifyアカウントにひも付けられたすべてのデバイスをログアウトさせることができます。各デバイスにおける視聴履歴については、現状では確認できない仕様となっているようです。

パスワードの変更も、このページから実行できます。左端にある「パスワードの変更」タブを選択してください。この操作により、アカウントに最近ログインしたデバイスがすべてログアウトされますので、アカウントにアクセスするにはもう一度ログインする必要があります。AndroidやiOSのSpotifyアプリからは、この強制ログアウト操作や、パスワードの変更は実行できません。Webブラウザーから自分のアカウントにアクセスする必要があります。