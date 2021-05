Z世代を見分けるとってもシンプルな方法（ハーバード大学の場合）

ハーバード大学米国史博士課程のJake AnbinderさんはZ世代(1990年代中盤以降に生まれた世代。デジタルネイティブ世代)の学生を指導するなかで、自分の世代とは決定的に違う、ある変化に気づいたと書いています。

さて、それはなんでしょう? 文章のA、B、Cにあてはまるものを答えてください。(こたえは下までスクロールして)

Something interesting I've noticed teaching is Gen Z just does not use Microsoft Word, period. When you ask them to submit .doc files they're all converting them from Google Docs or Pages.