iPad miniのPro版のウワサ。魅力的だけど7万円を超えるなら考えちゃうなぁ

小さくてもPro。

最近ちらほら噂が登場している、小型かつハイスペックな「iPad mini Pro(仮)」。こちらの詳細スペックが海外にて報じられています。

iPad mini Pro

- Features a slimmer bezel display (8.7") like the iPad Pro

- Overall, a smaller version of the iPad Pro (longer horizontal, shorter vertical)

- Silver and Gray

- Supports 5G connection

- Second half of 2021 release



OP: https://t.co/pXyVlX0c8s



My notes: $649 (?)