米最大の石油パイプラインハックでガソリンパニック買い、1万以上の給油所でタンクが空！

『マッドマックス』の世界まで3、2、1…。

米最大の石油パイプラインであり、東海岸のガソリン&ディーゼル輸送量の45%を担う生命線の「コロニアルパイプライン」が、ロシアのハッカー集団「DarkSide」に攻撃されてダウン。

身代金要求型マルウェア(ランサムウェア)を制御システムに仕込まれて機能麻痺に陥っていることが週末明らかになり、沿線一帯ではホワイトハウスが再三制止するのも構わず、国民が我も我もとガソリンの買い占めに走り、給油所1万カ所以上でタンクが底を突く事態となっています。

「金が目的であって、社会に混乱をもたらすことではない」とハッカー集団は声明を発表しましたが、現地ではガソリン価格が高騰し、車は長蛇の列です。割り込まれた車と割り込んだ車が乱闘になったり…十分混乱しています!

最新の映像をご覧ください。

Drivers in the Southeast formed lines to fill up tanks from the dwindling number of retail gas stations with fuel to sell, disregarding government pleas not to hoard as the Colonial Pipeline shutdown entered a sixth day https://t.co/xLWosajE2kpic.twitter.com/LIggDK36xU