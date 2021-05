MoMAデザインストアで買える1.7kgのエレアコ。カーボンファイバー製で熱や湿気に強くアンプと3つのエフェクター内蔵

現代アートなギターです。

「MoMA」ことニューヨーク近代美術館にて、優れたデザインのグッズを販売するMoMAデザインストア。そこで新しく売られるようになったエレアコ「LAVA ME 2 Free Boost」が、カーボンファイバー製でアンプとエフェクターも内蔵されているスグレモノなんです。

プロモーション映像も見て、実際の音を聴いてみましょう。

Video: MoMA Design Store/YouTube

ワンピースなボディー

このギターは、音楽学校MI(ミュージック・インスティテュート)の卒業生が設計し、継ぎ目のない一体型射出成形技術で作られています。使われているのは、「Super AirSonic炭素繊維複合材」と呼ばれる新しいカーボンファイバー素材。なので1.7kgとあり得ないほど軽くて強く、木製のギターの難点である熱や湿度に負けません。なんと-20度から80度まで耐えられるというから驚きです。

加えてサウンドボードの有効な振動領域が30%増加したため、鳴りが良くなっているのもポイントです。

エフェクターとプリアンプ内蔵

これ1本あれば、いくつかのエフェクターとアンプが不要になります。備わっているエフェクトは、リバーブ、コーラス、ディレイ。これらを選んでツマミで程良くミックスすると…? このような演奏が楽しめるようになります。

Video: LAVA MUSIC/YouTube

「LAVA ME 2 Free Boost」はブラック、ホワイト、ブルーの3色があり、どれも8万7890円。革新的な技術だけでなく、現代美術的な価値が認められた点でもう買う価値があるんじゃないか? と思います。エフェクトを使えば初心者でもそれなりに上手く聴こえますし、腕前は後からついてきますんで。一家に一本ぜひどうぞ。