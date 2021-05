11,695！史上最大ピース数でパズルみたいなレゴの世界地図。陸地や海をアレンジして、新世界を創造！

大陸を動かせて、海流も描ける。

なんでも再現できちゃうLEGO(レゴ)から、1万1695個というレゴ史上最大数のパーツを使って作る世界地図「レゴ®アート ワールドマップ(31203)」が登場しました。これは1×1のラウンド型プレートや、タイルをドット絵のように使って完成させる、あたかもパズルのようなキットとなっています。

