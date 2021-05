プライベートジェットにも同乗…ゲイツ夫妻破局の影にうごめくエプスタインの亡霊

呪いはどこまで広がるのか…。

27年の結婚に終止符を打ったビル&メリンダ・ゲイツ夫妻。原因をめぐってはさまざまな情報が飛び交っていますが、Daily Beastがゲイツ家に近い筋から聞いたところによると、夫人は未成年女子人身売買犯ジェフリー・エプスタインと夫が懇意にしていることに耐え切れず、2019年から離婚弁護士に相談し、離婚に踏み切ったのだといいます。

一番年下のお嬢さまが18歳になるまで離婚を先伸ばしにしていたという報道もありますが、真偽のほどは定かではありません。

エプスタインは2019年8月10日、未成年人身売買に関わった著名人リストを法廷で明らかにする前にNYの留置所で自殺を遂げました。死人に口なしですが、生前は「ゲイツ氏の財務顧問だ」と周囲に触れ回っていたこともあり(ゲイツ氏は否定)、2人の関係はこれまで幾度となく取り沙汰されてきました。

記憶に新しいのは2019年秋に騒がれたMITメディアラボ寄付授受騒動です。大学側の規定で寄付の受け取りを禁じられていたにもかかわらず、エプスタインからメディアラボが750万ドル(約8億1000万円) もの寄付を受け取っていたことが明るみになりました。そのとき公開された伊藤穣一所長(当時)が全スタッフに宛てたメールでは、うち200万ドル(約1億1600万円)が「エプスタインがまとめたビル・ゲイツからの寄付」とあります。

ビル・ゲイツ事務所はこれを否定。ゲイツ氏本人も「ビジネスや交友関係はない」と9月10日付けWSJで全面否定。伊藤所長の引責辞任で騒ぎは終息したかに思えたのですが、それから1カ月後の10月12日になって今度はNYTから 「2人は2011年から何度も会っている」という新事実が明るみになり、「なんだ、やっぱり近しかったんじゃないか!!」と雲行きが一転したのです。

記事には2011年の写真も載っています。撮影場所は、NYマンハッタンにある宮殿風タウンハウスのエプスタイン邸。ゲイツ氏はエプスタインの隣に立ち、左には当時のJPモルガン上級役員ジェームズE.スターリー氏とローレンスサマーズ元米財務長官、右端にはビル&メリンダ・ゲイツ財団科学顧問のBoris Nikoli氏が写っています(Nikoli氏は2019年8月にエプスタインの遺言で「自分の身に何かあったら遺産処分は彼に一任する」と後継執行人に指名されていましたが「何も聞いていない」と受託を拒否しました。一部ではゲイツ氏とエプスタインの連絡係と報じられていますが真相は不明です)。

