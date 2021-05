火星ヘリ｢インジェニュイティ｣が3度目のフライトで火星探査車｢パーサヴィアランス｣をパシャリ

写真を撮り合っていました。

火星ヘリ「インジェニュイティ」は、3度目のフライト中にユニークなアングルで火星探査車「 パーサヴィアランス 」を撮影していました。

この画像の左上の隅っこには、インジェニュイティにカメラを向けている探査車の姿が写っています。インジェニュイティがこの写真を撮ったのは4月25日に実施した3回目のフライトで、高度5mで水平移動しているときのこと。2021年2月18日に共に火星に降り立ったパーサヴィアランスとは、この写真の撮影時には85mほど離れていたとか。

この写真はインジェニュイティが火星ヘリコプターだからこそ実現したショットです。これまで数々の探査車や探査機が火星の風景を目の高さで捉えてきましたが、インジェニュイティは荒涼とした火星の景色と6輪の探査車との鳥瞰図を撮影してくれました。

I spy with my little eye…a rover.🧐

See if you can spot @NASAPersevere in this image taken by the #MarsHelicopter during its third flight on April 25, 2021. Ingenuity was flying at an altitude of 16 ft (5 m) and ~279 ft (~85 m) from the rover at the time. https://t.co/TNCdXWcKWEpic.twitter.com/krf1jBs3cY