iPad Pro 12.9インチのブルーミング（色にじみ）、前よりひどいと感じる人も

「ミニLEDすごい」「オーバースペックすぎておかしい」と話題のミニLEDの新iPad Pro 12.9インチ版ですが、「ブルーミングの問題がちっとも解消されてない!」という苦情が一部寄せられています。

新iPad Proはコントラスト比1,000,000:1で輝度は1,000ニト。スペックは申し分ないのですが、眩しすぎるんでしょうか。光がぼやっとにじみ出してしまうんですね。

Appleのロゴもこんな感じ。

Here's my experience with the blooming on the M1 #iPadPro so far. It's very noticeable in dark room with UI elements on top of a black background, but that's the only scenario where I really notice it. It's expected with this display tech but still jarring coming from OLED.

Appleのサポートページには「改善されています」とあります。

従来のデザインはディスプレイ側面にLEDを配置し、背面全体を照らすエッジ型でしたが、Liquid Retina XDRディスプレイは10,000 超のカスタムデザインのミニLEDを画面の背面全体に均一に敷き詰めた直下型で、同種のほかのどのディスプレイよりも高密度なLEDとなっています。これらのミニLED は、2,500超のローカルディミングゾーンに分割されていて、ゾーンごとに制御が可能です。その結果が、1,000,000:1 のコントラスト比。漆黒の黒を明るい画像領域の真横に再現できます。

一般的なローカルディミングシステムは、LED ゾーンの方が LCD のピクセルサイズよりも大きいため、LED の高輝度を追求すれば、光漏れが若干生じるという犠牲をはらんでいますが、Liquid Retina XDR ディスプレイではこれも改善されています。

(Apple「iPad ProのLiquid Retina XDRディスプレイについて」より)

どういうことなんでしょうね?

ローカルディミングというのは局所的に漆黒にする機能のこと。これが画面2,500分割で真っ黒にしたりしなかったり調整できる。そこがウリなのになぜ光がぼんやりにじんじゃうんでしょうね…。特に目立つのは、黒が背景のときです。以下はそのサンプル。

There are however some instances in movies I'm still noticing blooming while watching in complete darkness. The opening of Star Wars is a good example (Tried shooting with a DSLR but it didn't pickup how the screen looks in real life. Ironically my iPhone did a better job)

これだけ見ると、新型12.9インチiPad Pro搭載のミニLEDは決して有機ELより上というわけではないような気もしますよね。MacRumorsはこう書いています。

iPhone 12シリーズなどに搭載の有機ELは、ピクセルごとにOFFにして漆黒を再現できるので、ローカルディミングは必要ないし、ブルーミング問題もない。ローカルディミング機能は、有機ELの画質に近づくための機能かもしれないが、同レベルのコントラストを出すところで苦戦している。

中には「2018年版iPad Proよりにじむ」という人も。

What can happen when you have 2,500 dimming zones. This is noticeable when you use iPad Pro 2021 in total darkness.



iPad Pro 2018 has less distracting blooming because the bloom covers a large area. And there's IPS glow.



More on this tomorrow

「肉眼で見るとそれほどでもない」、「気づかない人はまったく気づかない」(MacRumors)というので個人差、個体差はありそうですけどね。にじむ絵を描くときにはちょっとややこしいかも。