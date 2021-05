次期iPod touchはエッジの効いたデザインに？

iPad Proみたい。

最近更新のなかったiPod touchシリーズですが、いよいよ新モデルの登場が迫っている…のかもしれません。

In November 2020, Apple added ‘iPod touch’ to their Apple Music PR blurb. Well now we know why. This Fall Apple is planning to release the next version of the iPod touch. Thanks to @AppleLe257 for sourcing info & @Apple_Tomorrow for the renders! pic.twitter.com/ImQQj3hxDc