PS4名作ゲームソフトおすすめ35選。最新作から人気シリーズまで豊富にご紹介【2021年版】

最新機種のPlayStation 5(PS5)が発売されましたが、まだまだ人気が高いPlayStation 4(PS4)。2014年の発売開始から7年が経過し数多くのゲームソフトが発売されているため、どのタイトルを買えばいいのかわからないと思っている方も多いのではないでしょうか? そこで、ゲーム好きが多いギズモード編集部・ライターが数ある名作ソフトの中からおすすめのゲームソフトを選んでみました。PS4の新しいゲームで遊んでみたいと思っている方は、ぜひ参考にしてみてください。

PS4のおすすめ新作ゲーム

Cyberpunk 2077(サイバーパンク2077)

巨大都市『ナイトシティ』を舞台に、繰り広げられるオープンワールドRPG。俳優のキアヌ・リーブスが出演しているほか、イーロン・マスクに似ているキャラクターがいるとウワサにもなりました。2020年末にもっとも話題になったゲームといえるでしょう。自由度の高さが特徴で、外見からサイバーウェアによる身体強化まで、豊富なカスタマイズ要素が用意されています。

メーカー パッケージ版:スパイク・チュンソフト 対象年齢 CERO Z(18歳以上) 発売日 2020/12/10 プレイ人数 1人 販売形式 ダウンロード版/パッケージ版

Crash Bandicoot 4: It's About Time(クラッシュ・バンディクー4 とんでもマルチバース)

「おれたちの! クラッシュが! 帰ってきた! 何がうれしいって、令和の時代になってもやってるアクションがまるっきりPS時代と同じってところ。もちろんグラフィックやギミックのバリエーションはボリュームアップしてるけど、ユーザーがクラッシュに求めるものを開発側はしっかり理解していると感じました。良い意味で、PS4で出さなくても良いアクションゲームってやつですよね。ジェットパックやジェットスキーなど、過去作にあったステージアクションのいくつかがなかったのはちょっと残念だったけど、絶望感を与えつつも30分かければクリアできるような、絶妙の難易度調整には大満足。…でもね、106%クリアは無理だったよ…」(ヤマダユウス型)

メーカー アクティビジョン 対象年齢 CERO A(全年齢対象) 発売日 2020/10/2 プレイ人数 1人~4人 販売形式 ダウンロード版/パッケージ版

魔界戦記ディスガイア6

2003年から続く、悪魔が主役のシミュレーションRPGの最新作。今回はゾンビの少年が主人公で、最凶の魔王に戦いを挑みます。シリーズの特徴はやりこみ要素で、今作ではレベルを9999万9999まで上げることができ、そこまで成長させれば“京超え”のダメージを与えることができるのだとか。

「そんなにレベルを上げるのにどれだけ時間がかかるのか…」と思っている方はご安心を。今作からは自動戦闘と自動周回機能が加わったため、レベル上げは空いている時間に自動で行ない、ストーリーをすすめるのは自分でという遊び方ができるんです。レベル上げが面倒でRPGを敬遠していた人にとっては朗報ですよね。

メーカー 日本一ソフトウェア 対象年齢 CERO C(15才以上対象) 発売日 2021/1/28 プレイ人数 1人 販売形式 ダウンロード版/パッケージ版

PS4のおすすめアクションゲーム

God Of War(ゴッド オブ ウォー)

『ゴッド・オブ・ウォー』シリーズ4作目にして、PS4に初登場した本作。「クレイトスも老いには勝てなか…いや勝ってるわガンガン暴れてるわ。GoWシリーズの4作目ですが、歴代シリーズをプレイしてなくても遊べるよう、独立した世界観として一新されました。“ハクスラゲー”としてしっかり遊べて操作性もよく、GoWを初めてプレイする人にもオススメ。過去作ではギリシア神話が、今作では北欧神話がベースになっており、エンタメならではの込み入った神話ファンタジーが楽しめます。死ぬことに慣れすぎた親父&絶対弓当てる息子のバディは、北欧の神々相手にどう立ち回るのか。まずは殴ってから考えろ!」(ヤマダユウス型)

メーカー ソニー・インタラクティブエンタテインメント 対象年齢 CERO Z(18歳以上) 発売日 2018/4/20 プレイ人数 1人 販売形式 ダウンロード版/パッケージ版

バイオハザード7 レジデントイービル

シリーズ累計販売本数が1億本を突破しているサバイバルゾンビホラーの金字塔『バイオハザード』シリーズ。最新作の『バイオハザード ヴィレッジ』が5月8日に発売されますが、その前夜譚となるナンバリングシリーズが本作『バイオハザード7 レジデントイービル』です。

これまでの同シリーズの従来の三人称視点(TPS)とは異なり、本作から一人称視点(FPS)に変わったことで、恐怖感や孤独感、緊張感を非常に強く感じるつくりになっています。4KやPlayStation VRにも対応しているためより臨場感も味わえます。

メーカー カプコン 対象年齢 CERO D(17歳以上) 発売日 2017/1/26 プレイ人数 1人 販売形式 ダウンロード版/パッケージ版

ワンピース 海賊無双 3

ワンピースと無双シリーズのコラボ第3弾は、七武海ドンキホーテ・ドフラミンゴとの戦いを描いたドレスローザ編までを収録。漫画やアニメで出てきたエピソードがムービーで流れるので、原作ファンはかなり楽しめる作品になっています。

無双シリーズの魅力であるシンプル操作で無数の敵をなぎ倒す“一騎当千アクション”はそのままに、仲間と連携してド派手な必殺技がつかえる“キズナアタック”が今作から搭載されました。

「マップ上に無数に湧いてくる敵キャラをなぎ倒す爽快感が最高で、漫画で見ていたキャラクターを実際に操って戦えるのがいいですね。私はクロコダイルとサボを気に入って使っていました」(茂木日出海)

メーカー コーエーテクモゲームス 対象年齢 CERO B(12歳以上) 発売日 2015/3/26 プレイ人数 1人~2人 販売形式 ダウンロード版/パッケージ版

地球防衛軍4.1

地球に未知なる生命体(昆虫やカエル)が来襲し、その攻撃から地球を守るために戦うアクションゲーム。

「敵キャラを銃で倒していくだけの単純なゲームなんですが、武器を強化したり、乗り物を手に入れることもできたりするので意外とやり込めます。協力プレイならかなりサクサク進めるステージでも、ソロでのプレイだと難易度があがって結構死にます。敵キャラが結構リアルなので、昆虫が苦手な人には辛いかもしれないですね…」(茂木日出海)

メーカー ディースリー・パブリッシャー 対象年齢 CERO D(17歳以上) 発売日 2015/4/2 プレイ人数 オフライン時:2人プレイ対応、オンライン時:1ルーム最大4人までの協力プレイ可能 販売形式 ダウンロード版/パッケージ版

地球防衛軍5

ゲームのシステムはほぼ前作のままながら、敵キャラクターのバリエーションや登場することのできるマシーンが大幅に増えています。

「前作同様、ほとんどレンジャーでのソロプレイでクリアしました。4.1よりも難易度は上がっていたんじゃないかな? なかなかクリアが大変でした。とにかく敵の数が多いゲームなので、「撃ちまくってストレス発散したい!」って人にはいいんじゃないかなと思います」(茂木日出海)

メーカー ディースリー・パブリッシャー 対象年齢 CERO D(17歳以上) 発売日 2017/12/7 プレイ人数 オフライン時:2人プレイ対応、オンライン時:1ルーム最大4人までの協力プレイ可能 販売形式 ダウンロード版/パッケージ版

Call of Duty: Black Ops Cold War(コール オブ デューティ ブラックオプス コールドウォー)

大人気FPSゲーム『コール オブ デューティ』の最新作で、最大の売り上げを誇るシリーズ『ブラックオプス』の続編でもあります。1980年代の冷戦時代を舞台に、精鋭の工作員として東ベルリン、ベトナム、ソビエトKGB本部などで戦いを繰り広げます。

メーカー ソニー・インタラクティブエンタテインメント 対象年齢 CERO Z(18歳以上) 発売日 2020/11/13 プレイ人数 1~40人 販売形式 ダウンロード版/パッケージ版

Dead by Daylight(デッド バイ デイライト)

様々なプラットフォームで発売され、全世界で500万本以上の売上を誇る人気の非対称対戦型のサバイバルホラーアクションゲーム。ゲームは、キラーと呼ばれる殺人鬼1人と、キラーから逃げながら脱出を試みるサバイバー(生存者)4人に分かれ、「殺戮場」と呼ばれるフィールドで壮絶な鬼ごっこを繰り広げる。プレイヤーは、キラーかサバイバーのどちらかを選択することができ、キャラクターを選択したタイミングでログインしているプレイヤーたちとのマッチングが行われ、ゲーム開始となる。パッケージ版では最新のDLCである「断絶した血脈」と「CURTAIN CALL」が収録されています。

メーカー 3goo 対象年齢 CERO Z(18歳以上) 発売日 2018/11/29 プレイ人数 2~5人(オンライン専用) 販売形式 ダウンロード版/パッケージ版

モンスターハンター:ワールド

全世界で出荷本数が1600万本を超える大ヒットゲーム。ミラ・ジョヴォヴィッチ主演の実写映画の公開も控えており、今なお話題の大人気シリーズです。モンスターを倒しながら素材を集めて武器・防具を強化し、それからさらに強いモンスターに挑んでくというハンティングアクションゲームで、難易度はなかなか高いため初心者にはとっつきにくい部分もありますが、オンラインで仲間と狩に出かければ、強いモンスターにも勝ち目があるかも?

メーカー CAPCOM 対象年齢 CERO C(15歳以上) 発売日 2018/1/26 プレイ人数 1人~4人 販売形式 ダウンロード版/パッケージ版

PS4のおすすめRPG

ペルソナ5

「JRPGのひとつの極致だと思います。P5のおもしろさは『シン・ゴジラ』にも通じる、今だからこそって部分がある気がして、いわゆるメタフィクションなストーリーなんですけど、終わったあとは色々と考えさせられました。このおもしろさは、漫画やイラスト、音楽など日々何かを創作している人ほど、胸にクるものがあるんじゃないかな。少なくとも僕は「それ自分も思ってた考察のやつ〜!」な気持ちになりました、あまりにも現実と地続きな物語だったから。キャラデザも現代的で、あからさまなヘイトやコミックリリーフでバランスを取ろうとしていないのが良いですね(あからさまなウソであるキャラクターが交じることでバランスが取れているともいえる)。そのへんの現代目線さはUIデザインにも通じるところがある。デザインでこれだけ注目された国産ゲームもそうないのでは?」(ヤマダユウス型)

メーカー アトラス 対象年齢 CERO C(15歳以上) 発売日 2016/7/17 プレイ人数 1人 販売形式 ダウンロード版/パッケージ版

Ghost of Tsushima(ゴースト オブ ツシマ)

鎌倉時代に実際に起こった「文永の役」から着想を得たという本作は、日本の対馬を舞台に、侵略してきた元(モンゴル帝国)の大軍に武士の境井仁が一人で挑んでいく様を描いたオープンワールドRPG。武士らしく正面から正々堂々と向かっていくもよし、冥人の技を駆使してステルスアクションで戦うもよし、対馬を守るための戦い方はあなた自信で決めることができます。

「敵を倒す際には残虐な描写もありますが、それに反して風景は物凄く美しいです。この時代の日本(対馬)はこんな感じだったのかな?と当時に思いをはせることができます。聖地巡礼なんかもしてみたくなりますね」(茂木日出海)

メーカー ソニー・インタラクティブエンタテインメント 対象年齢 CERO Z(18歳以上) 発売日 2020/9/15 プレイ人数 1人 販売形式 ダウンロード版/パッケージ版

Fallout4(フォールアウト4)

核戦争によって荒廃した世界を舞台に、敵対勢力の人間やミュータント、モンスターなどと戦うオープンワールドRPG。このソフトの魅力はなんといっても自由度の高さ。どの勢力に味方するのかでストーリー展開やエンディングが変わりますし、武器を改造したり、街を開発して住民を誘致したりすることもできます。

「主人公のキャラクターは見た目だけではなく性別も自由に選ぶことができますし、様々なキャラクターを仲間にして一緒に旅に出ることができます。仲間とともに冒険して親密度が高まると、恋人関係になることもできるんです。正義を貫いてもいいし、ならず者のリーダーになって居住地の略奪を指揮することだってできます。やりこみ要素がかなり多いので、長~い時間楽しめるはずです」(茂木日出海)

メーカー ベセスダ・ソフトワークス 対象年齢 CERO Z(18歳以上) 発売日 2015/12/17 プレイ人数 1人 販売形式 ダウンロード版/パッケージ版

THE WITCHER3 WILD HUNT(ウィッチャー3 ワイルドハント)

Netflixで実写ドラマ化もされた大人気シリーズの最新作。モンスター退治を生業にする特殊能力を持った戦士“ウィッチャー”のゲラルトを操りながら、広大な世界を自由に旅することができるオープンワールドRPG。

「ダークファンタジー好きにはかなりおすすめの作品です。最初のうちは目的地にたどり着く前に雑魚キャラに簡単に負けてしまうのでくじけそうになりますが、慣れてくればドラゴンやグリフィン、巨人やサイクロプスなど有名な想像上の生き物たちを剣で倒すことができます。とにかく自由度が高く世界も広いため、ゲームの世界に浸って現実逃避するにはピッタリ。ゲームの中で自分の家まで持てますし、美女(魔女)たちとの恋愛も楽しむことができます」(茂木日出海)

メーカー スパイク・チュンソフト 対象年齢 CERO Z(18歳以上) 発売日 2015/5/21 プレイ人数 1人 販売形式 ダウンロード版/パッケージ版

ニーア オートマタ

「キャラクターデザイン、音楽、アクション、演出、すべて僕の大好物な一作。シリアスな物語と圧倒的艶めかしさをもったキャラデザはネットでも話題になったものです。が、僕は周回性を踏まえたゲーム後半の演出こそ「神ってる」と言いたい。もうね、盛り上げ方が卑怯よ、絶対アツくなるやつのやつ。あと音楽も凝っていて、ハッキング時のシームレスなBGM移行にもデザイン意図があるってどこかのインタビューで見た気がする。JRPGらしいアクションの爽快感も気持ち良いし、記憶を忘れずとももう1回プレイしたい。前作のリメイク『NieR Replicant ver.1.22474487139...』もばちくそ楽しみ」(ヤマダユウス型)

メーカー スクエア・エニックス 対象年齢 CERO D(17歳以上) 発売日 2017/2/23 プレイ人数 1人 販売形式 ダウンロード版/パッケージ版

Bloodborne(ブラッドボーン)

「フロムゲーは義務なので。おなじくフロムの『SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE』もプレイしましたが、死にゲーとしてのシンプルさや、上達によるカタルシスなどはこっちの方が明瞭というか、いわゆるダクソ系の代表ということでひとつ。硬派なアクションを楽しめる点はいうべくもなく、世界観的にはクトゥルフ神話を下敷きにしている部分が興味深かったです。深読みと深きものどもが嫌いなゲーマーはいませんから」(ヤマダユウス型)

メーカー フロム・ソフトウェア 対象年齢 CERO D(17歳以上) 発売日 2015/3/26 プレイ人数 1人~5人 販売形式 ダウンロード版/パッケージ版

Borderlands3(ボーダーランズ3)

「誰しも仕事や学校をほっぽりだしてまで夢中になったゲームがあると思います。僕にとってのそれがこれです。2、プリシークエルとどちらもハチャメチャにおもしろかった。今作はどうか。ハイおもしろかった!!! キャラビルドや武器ガチャ、ダメージインフレの快感などなど、飽きるとこまでしゃぶりつくすのがボダランの味わい方だと思うのですが、思い描いていた通りの体験ができました。期待通りという意味では『The Last of Us Part II』とは正反対の楽しみ方といえますね。ボダランはセール価格が太っ腹なので、気になっている人はホリデーな時期にチェックするが吉」(ヤマダユウス型)

メーカー テイクツー・インタラクティブ・ジャパン 対象年齢 CERO Z(18歳以上) 発売日 2019/9/13 プレイ人数 1人~4人 販売形式 ダウンロード版/パッケージ版

仁王2

戦国時代を舞台にした和風の“死にゲー”である『仁王』の続編。俳優の竹中直人と波瑠が登場キャラクターを演じたことでも話題を呼びました。今回はさらに“妖怪”要素が追加され、自身が妖怪化して強力な攻撃を繰り出したり、妖怪を呼び出して敵を攻撃したりすることもできます。4K対応なので、PS 4 PROでプレイすれば高画質でゲームを楽しむことができます。

メーカー コーエーテクモゲームス 対象年齢 CERO D(17歳以上) 発売日 2020/3/12 プレイ人数 1人~3人 販売形式 ダウンロード版/パッケージ版

ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて

前作の「ドラゴンクエストX オンライ」はオンラインRPGでしたが、本作はスタンドアローンのRPGに戻り、PS 4版と3DS版で同時リリースされた本作。カジノやちいさなメダル集めなどのシリーズならではの楽しみは残しつつ、仲間との「れんけい」やモンスターに乗っての移動、手持ちの装備品を強化する「鍛冶」など、これまでにない新たな機能も数多く搭載されています。

メーカー スクエア・エニックス 対象年齢 CERO A(全年齢対象) 発売日 2017/7/29 プレイ人数 1人 販売形式 ダウンロード版/パッケージ版

ファイナルファンタジーVII リメイク

1997年に初代プレイステーション用ソフトとして発売された普及の名作がPS4で復活! すでに全世界で売上500万本以上という大ヒットを記録しています。グラフィックは一新されながらもストーリーは完全に再現。まるでアニメ映画のような高いクオリティの作品に仕上がっています。

メーカー スクエア・エニックス 対象年齢 CERO C(15才以上対象) 発売日 2020/4/10 プレイ人数 1人 販売形式 ダウンロード版/パッケージ版

龍が如く7 光と闇の行方

主人公は桐生一馬から春日一番に変わり、舞台もシステムも一新され生まれ変わりました。前作の舞台だった東京・神室町の3倍に及ぶ広さの横浜・伊勢佐木異人町で、龍が如くシリーズならではの喧嘩アクションとRPGコマンドシステムが融合した「ライブコマンドRPGバトル」を繰り広げます。主要キャラクターである八代目近江連合 直参荒川組若頭の沢城丈を堤真一、元看護師のナンバを安田顕、八代目近江連合 若頭補佐の荒川真澄を中井貴一が演じています。

メーカー セガ 対象年齢 CERO D(17才以上対象) 発売日 2020/1/16 プレイ人数 1人 販売形式 ダウンロード版/パッケージ版

PS4のおすすめアドベンチャーゲーム

The Last of Us PartII(ラスト オブ アス 2)

『THE LAST OF US』待望の続編は、ライターのヤマダさんいわく「今やPS4ソフト最大の問題作として取り扱われることも多い一作」とのこと。「僕は今作が持つ「メーカーの思想(あるいは時代にフィットするためのデザイン)をこれでもかとぶつけてくる姿勢」に、良い悪いを別にしたシンプルな衝撃を覚えました。その衝撃は無二のものであったため、肯定派です。物語も良かったしね。どうしてゲームをプレイするのか。楽しいから、暇だから、あるいは得難い体験をしたいから。そのへんのことを考えさせられた」(ヤマダユウス型)

メーカー ソニー・インタラクティブエンタテインメント 対象年齢 CERO Z(18歳以上) 発売日 2020/6/19 プレイ人数 1人 販売形式 ダウンロード版/パッケージ版

Detroit Become Human(デトロイト ビカムヒューマン)

「今なお実況界隈で見かける息の長いアドベンチャー。アドベンチャーゲームのニュースタンダードを開拓した一作な気がします。ゲームに馴染みがない人の目を騙すほどのリアリティグラフィック、とてつもなく多様な選択肢、そしてアンドロイドと人間の関係性という、現実世界の延長線として捉えられるテーマは、ユーザーの心を強く揺さぶります。このゲーム、プレイした人の人間性がモロに見えてくるので、1人でプレイするより誰かとプレイしながら互いの意見を述べ合うのも楽しいですね。「え、お前あそこでコナー支持するの!?」みたいな」(ヤマダユウス型)

メーカー ソニー・インタラクティブエンタテインメント 対象年齢 CERO D(17歳以上) 発売日 2018/5/25 プレイ人数 1人 販売形式 ダウンロード版/パッケージ版

DEATH STRANDING(デス ストランディング)

『メタルギア』シリーズを手掛けたゲームプロデューサーの小島秀夫氏が独立してはじめて手掛けた作品。ドラマ『ウォーキング・デッド』で一躍世界的な人気を得たノーマン・リーダスやマッツ・ミケルセンなどの人気俳優をキャラクターのモデルとして採用したことでも話題になりました。

「物資を運ぶポーターが主人公という一風変わった作品で、バイクや車で雪山を登ったり、川を渡ったりといろいろな場所に行けるのが楽しかったです。BTと遭遇したときには本当に霊に出会ったかのようにドキッとします」(茂木日出海)

メーカー ソニー・インタラクティブエンタテインメント 対象年齢 CERO D(17歳以上) 発売日 2019/11/8 プレイ人数 1人 販売形式 ダウンロード版/パッケージ版

人喰いの大鷲トリコ

「発表から発売までが長かったゲームで、そっちの意味でも注目されていた気がしますね。レベルなどがない謎解き系アクションアドベンチャーで、プレイヤーである少年は謎の大鷲「トリコ」と共に、遺跡を探索していきます。トリコの行動はプレイヤーの声で操作ができるものの、あまり柔軟な制御はできず、その意思疎通の難しさがうまくいった時のカタルシスに繋がっています。でも、失敗してもトリコがいうことを聞かなくても、トリコのかわいさで許せてしまうのです。「あ、こういうのは苦手なんだね」と、少しずつトリコの性質を理解していき、思い通りにはならないキャラクターとの繋がりに愛おしさを感じられるのが今作のキモ。プレイしていくうちに、優しい何かが胸に灯るはずです」(ヤマダユウス型)

メーカー ソニー・インタラクティブエンタテインメント 対象年齢 CERO B(12歳以上) 発売日 2016/12/6 プレイ人数 1人 販売形式 ダウンロード版/パッケージ版

The Last of Us Remastered(ラスト オブ アス リマスタード)

『クラッシュ・バンディクー』や『アンチャーテッド』で有名なノーティードッグが制作したアクションアドベンチャーゲームで、PS3で発売されたソフトのリマスター版。『ウォーキング・デッド』や『Zネーション』のような世界観で、感染した人間(インフェクティッド)や、非感染者の生き残った人間たちと戦いながら、主人公のジョエルと少女エリーが絆を深めていく物語です。

このゲームは元々PlayStation 3用に開発されましたが、エピソードが追加されRemasteredとしてPS4で発売されました。

「感染者は動きが早いため、ステルスでの行動が基本になります。銃で狙いを定めたり、矢で敵を射抜いたりするのはコツがいりますが、慣れてくるとかなり遠距離からでも敵をやっつけることができるようになります。ただ、このゲームは戦闘うんぬんというよりもストーリーが見どころ。映画のようなストーリーに引き込まれてしまいます」(茂木日出海)

メーカー ソニー・インタラクティブエンタテインメント 対象年齢 CERO Z(18歳以上) 発売日 2014/8/21 プレイ人数 1人 販売形式 ダウンロード版/パッケージ版

PS4のおすすめシューティングゲーム

BioShock The Collection(バイオショック コレクション)

「ソロプレイのFPSRPG全盛期の立役者でもある『バイオショック』シリーズ全3作品が収録されたお得コレクション。むかーしプレイしたんですけど、内容忘れたのでもう1回遊ぶために買いました。アドベンチャーゲームって年をとってから改めてプレイすると、また見方が変わるんですよね。例えば背景描写やちょっとした電化製品から時代性が見えたり、ストーリーと正史アメリカ史とのズレに思うところがあったり。雑学知識が増えた今だからこそ見えるようになった小ネタやメタファーがいくつかあったのを覚えています。アメリカ例外主義って言葉も昔は気に留めなかったけど、ちょっと世界史がワカるようになった今なら捉え方も変わるし。歴史っておもしろいよねって話」(ヤマダユウス型)

メーカー テイクツー・インタラクティブ・ジャパン 対象年齢 CERO Z(18歳以上) 発売日 2016/9/15 プレイ人数 1人 販売形式 ダウンロード版/パッケージ版

PS4のおすすめ格闘ゲーム

グランブルーファンタジー ヴァーサス

スマホ用ブラウザアプリとして人気を博している『グランブルーファンタジー』が、世界観はそのままに対戦型格闘ゲームの要素を取り入れた新しいゲームとしてPS 4に登場! 本作にはRPGモードと、格闘モードのふたつのモードがあり、RPGモードではアクションRPGとして、格闘モードでは対戦格闘ゲームとして楽しむことができます。このゲームではじめてグラブルを知る人も、原作のファンもどちらも楽しめるゲームになっています。

メーカー Cygames 対象年齢 CERO B(12歳以上) 発売日 2020/2/6 プレイ人数 1人~2人 販売形式 ダウンロード版/パッケージ版

PS4のおすすめシューティングゲーム

APEX LEGENDS(エーペックスレジェンズ)

公開から72時間で1000万ユーザーを突破し、1カ月で5000万ユーザーを達成した人気バトルロイヤルシューティングゲームのパッケージ版がPS4に登場。ブラッドハウンドエディションは人気レジェンドのブラッドハウンドの限定スキンと、アイテム購入などに使えるApexコインが1,000コインついてきます。(※ゲーム自体は無料で楽しめます)

メーカー エレクトロニック・アーツ 対象年齢 CERO D(17歳以上) 発売日 2019/10/18 プレイ人数 1人~60人 販売形式 ダウンロード版/パッケージ版

FORTNITE(フォートナイト)

今年に入ってからもターミネーターやプレデターという人気映画とコラボレーションするなど、2017年発表にも関わらずいまだに衰えない人気を誇るバトルロイヤルシューティングゲーム。こちらのバンドルはバットマン最大のライバルであるジョーカーやポイズン・アイビーなどDCのヴィランを中心としたゲーム内の11アイテムで構成されています。(※ゲーム自体は無料で楽しめます)

メーカー Epic Games 対象年齢 CERO:C(15才以上対象) 発売日 2018/3/8 プレイ人数 1人~100人 販売形式 ダウンロード版/パッケージ版

PS4のおすすめスポーツゲーム

FIFA 21

全世界の1万7000人以上の選手と700以上のチームが実名で登録されている世界中で人気のサッカーゲーム。リアルな選手の動きが特徴で、今作はオフザボールの動きが進化しました。オフサイドにならないようにスピードを落としたり走り出すタイミングを合わせたりなど様々な場面で本物のサッカー選手のような動きをみせます。11人対11人という本当のサッカーと同じ状況でプレーすることもできるので、多くの友達と一緒に勝利を目指してプレイしたいという方におすすめです。

メーカー エレクトロニック・アーツ 対象年齢 CERO:A(全年齢対象) 発売日 2020/10/9 プレイ人数 1人~22人 販売形式 ダウンロード版/パッケージ版

eBASEBALLパワフルプロ野球2020

1994年に発売された第1作から25年以上続く大人気野球ゲーム。選手を育成するサクセス、ペナントレース優勝を目指すペナント、一人の選手としてプロ野球生活を送るマイライフなどおなじみのモードのほか、本作では金メダルを目指して各国の代表チームと対戦するオリンピックモードを搭載しています。野球好きならぜひ遊んでみてほしいゲームです。

メーカー コナミデジタルエンタテインメント 対象年齢 CERO:A(全年齢対象) 発売日 2020/7/9 プレイ人数 1人~4人 販売形式 ダウンロード版/パッケージ版

eFootball ウイニングイレブン 2021 SEASON UPDATE STANDARD EDITION

25周年を迎えた“ウイイレ”シリーズの最新作は、おもしろさはそのままにチームや選手を最新データにアップデートしました。ゲーム本編とクラブアイテムがセットになった「クラブエディション」には、FCバルセロナ、FCバイエルン・ミュンヘン、ユベントス、マンチェスター・ユナイテッド、アーセナルの5チームが登場。クラブにゆかりのある選手やデジタルユニフォーム等がセットになっており、クラブのファンにおすすめです。また、グアルディオラ、フランク・ランパード、ライアン・ギグスというレジェンド3人がマスターリーグの監督アバターに追加されています。

メーカー コナミデジタルエンタテインメント 対象年齢 CERO:A(全年齢対象) 発売日 2020/9/17 プレイ人数 1人~22人 販売形式 ダウンロード版/パッケージ版

PSのおすすめレースグゲーム

グランツーリスモSPORT

世界大会が毎年行なわれるなど根強い人気を誇る同作。プロトタイプや実在するクルマを含めた全150以上におよぶクルマが収録され、実在するレーシングコース、オーバルトラック、風光明媚なダートコース、公道をモチーフにした首都高速など様々なコースが用意されています。初心者でも操作しやすいように、ブレーキやステアリング操作をAIまかせにできるオートドライブを装備し、アクセル、姿勢制御などを助けるドライビングアシスト機能も搭載しています。ドライビングアシストは個別にオンとオフを切り替えられるので、上達してきたらドライビングアシストをオフにして難易度を上げるという楽しみ方もできます。

メーカー ソニー・インタラクティブエンタテインメント 対象年齢 CERO A(全年齢対象) 発売日 2017/10/19 プレイ人数 1~24人 販売形式 ダウンロード版/パッケージ版

家での時間をPS4のゲームで楽しもう

ジャンルやプレイ人数、PS VRへの対応などゲームソフトの選び方は様々。 気になるゲームソフトがあったら体験版があるのかを確認してみてください。一度プレイすれば自分に合っているか確認できるので、失敗の可能性は少なくなります。