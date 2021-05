カード欲しさでこんらん状態。ディスカウントストアが『ポケモン』カードの店頭販売をストップ

オンライン販売は続けるって。

米大手ディスカウントマーケットのTarget(ターゲット)が、5月14日(金曜日)からポケモンカードの店頭販売を中止することを公式に発表したとThe Vergeが伝えました。

なぜそんなことになったのかと言うと、米国ではトレーディングカードの需要が爆上がりしているから。カードの評価を高めたい人がカードの格付け会社に殺到したり、ポケモンカードを出している会社は供給量を増やすために印刷に追われたりと、結構なパニック状態が起こっているわけです。

So, I guess Pokémon, MLB, NFL, and NBA trading cards are no longer going to be sold at Target stores starting this Friday. pic.twitter.com/pUzbQ9Esey