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      【楽天セール】最大50％ポイント還元！40%還元・OPPOワイヤレスイヤホンや30%還元・899Whポータブル電源などがお買い得に！

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      【楽天セール】最大50％ポイント還元！40%還元・OPPOワイヤレスイヤホンや30%還元・899Whポータブル電源などがお買い得に！
      Image: 楽天市場

      こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。

      楽天市場では、最大50%と高ポイント還元イベント楽天スーパーDEALを開催中。

      本日2021年5月20日（木）は、 ポイント40%還元・OPPOのワイヤレスイヤホンや30%還元・ポータブル電源（899Wh）など、お得な商品が多数登場しています。

      毎月5と0のつく日はポイント還元Dayですので、エントリーして楽天カードで購入するとポイント5倍になります。 また楽天カード新規入会＆利用で今なら8000ポイント獲得のチャンスも！

      なお、以下の表示価格は2021年5月20日（木）17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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      3,240円（今なら20%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）

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      Source: 楽天市場

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