【楽天セール】最大50％ポイント還元！30%還元・エヴァ×イトーキのゲーミングチェアやタニタ非接触体温計などがお買い得に！

こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。
楽天市場では、最大50%と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。
本日2021年5月30日（日）は、 ポイント30%還元・エヴァンゲリオン×イトーキのゲーミングチェアやタニタ非接触体温計など、お得な商品が多数登場しています。
毎月5と0のつく日はポイント還元Dayですので、エントリーして楽天カードで購入するとポイント5倍になります。 また楽天カード新規入会＆利用で今なら5000ポイント獲得のチャンスも！
なお、以下の表示価格は2021年5月30日（日）13時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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Source: 楽天市場