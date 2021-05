磁力マットを貼ったゲーミング用デスク。もちろん極彩色に光る

カップやアクションフィギュアなどに磁石シートを貼ると倒れない!

シンガポールのゲーミング椅子メーカーSecretlabが、ついにゲーミング用のデスクを製造するようになりました。金属製で磁界を制するそのデスクは「SECRETLAB MAGNUS METAL DESK」と名付けられています。

これは人工皮革でコーティングした磁力マット、「マグパッド」が天面に貼られているので、磁石が付いた物なら何でも固定ができるようになっています。なので専用ストラップとアンカーで配線をまとめたり、フックでヘッドセットを引っ掛けるなど、付属品を組み合わせると整理整頓ができるようになります。

そしてデスクの奥には開閉する蓋があり、ケーブルはここに収納しつつ、RGB LEDライトで極彩色の光を操れるようになっています。

Spruce up your desk with the Secretlab MAGPAD™ magnetic leatherette desk mat. Designed exclusively for the Secretlab MAGNUS, it is topped with plush and durable leatherette for an incredible feel. Choose between our Signature Stealth design or Special Edition mats. pic.twitter.com/mKy6JDQ9ZU