スペースX社のスターシップがついに宇宙へ

ロケット開発、着陸はできたけどまだ課題はあるみたい…。

スペースX社は5月5日にロケット「SN15」の垂直着陸を成功させ、実験は次の段階である「宇宙」へ移行。同社はテキサス州ボカ・チカの発射場で打ち上げられたスターシップ(同社が開発中のロケット)試験機の軌道実験と回復実験のための通信許可を5月13日に連邦通信委員会に申請中です。

ここで、実験の説明を少し。実験では、ロケットの2段目を「スーパーヘビー」と呼ばれる1段目のブースターに取り付け、合体した状態で打ち上げます。(2段目部分のみでの着陸実験は成功済みですが、「スーパーヘビー」は開発途中)「今後の改良に活かすために、コンピュータで予測困難な飛行中の機体に関するデータを可能な限り集める」ことが今回の目的。

1段目のブースター「スーパーヘビー」は飛行の約169秒後に機能停止し、発射場のあるボカ・チカではなく、メキシコ湾の海岸から約20マイル(32 km)離れた地点に着陸する予定。帰還は「部分的」ですね。着陸方法はスプラッシュダウン(パラシュートでロケットを着水させる方法)と予測されています。

さらに、2段目は1段目との分離から5秒後にエンジンが点火されフロリダ海峡上空を飛行後に、軌道に乗ってハワイ・カウアイ島の海岸から北西に約62マイル(100 km)地点に「着地点を絞って」着陸予定。着陸方法は海面着陸で、所要時間は90分に満たないとのことです。

軌道試験と回復試験のより詳しい説明を見たい方はこちらから。

CEOのイーロン・マスク氏は着水に関してこんなツイートも。

We need to make sure ship won’t break up on reentry, hence deorbit over Pacific