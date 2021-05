シチズンが限定スターウォーズウォッチを発売

パッと見ただけでどのキャラ推しがわかる世界感!

日本の時計メーカー、シチズンが1982年に発売した「アナデジテンプ」を、なんとスターウォーズ仕立てで限定復活させます。ああ、そうですよね、5月4日はスターウォーズの日「May The 4th Be With You」でしたもんね。

シチズンのサイトを見てみると、R2-D2、BB-8、C-3PO、DARTH VADER、BOBA FETT、STORM TROOPERモデルが発表されています。いやぁ〜世界感、いい感じに出てますね。それぞれ値段が少しずつ違うのと、限定本数も差があります。





R2-D2モデル 33,000円で550本 BB-8モデル 33,000円で350本 DARTH VADERモデル・C-3POモデル 35,200円で各550本 BOBA FETTモデル・STORM TROOPERモデル 33,000円で各350本







これはなかなかの少量生産ですね。

アメリカのサイトを覗いてみると、こちらは反乱同盟軍パイロットモデルと帝国軍TIEファイターモデルのみっぽいですね。逆に日本ではこちらは販売予定がないのかサイトに載っていません。

時計の裏側にはスターウォーズのロゴと各キャラクターのイラストが刻印されています。表はそれぞれのモデルに合わせたデザインでアナログ時計、秒針、モード設定、日付と気温が搭載されています。

日本では本日5月6日から予約受付スタート。9月発売になるようです。全部揃えたいけど競争率すごそうですね…。