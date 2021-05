『ストレンジャー・シングス4』の新ティーザー公開。イレブンの過去が掘り下げられるのか？

「イレブン、聞こえてるか?」

Netflixのドラマ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』に、待望のシーズン4がやって来ます。公開されたティーザー動画では、ホーキンスにあった謎の研究所にて、実験体の子供たちが玩具で遊んでいる様子と、独房にいるイレブンの存在が確認できます。

Video: Stranger Things/YouTube

これまでもイレブンが研究所にいた時のシーンはいくつもありましたが、シーズン4では、彼女の能力などについてもっと掘り下げられるのかが気になるところですね。演者のミリー・ボビー・ブラウンは、シーズン1から随分大人になったので、坊主頭で子供だった頃を再演するのは難しいかな…などとも思いつつ。

ロシアより愛をこめて

とはいえ、ホッパー署長がロシアに連れ去られ、強制労働に従事しているティーザーもあるので、前日譚ばかりが綴られるわけではないと思います。

Video: Stranger Things/YouTube

さらに以前のティーザーでは、「WE'RE NOT IN HAWKINS ANYMORE(我々はもうホーキンスにはいない)」というメッセージが出ていたので、舞台であるインディアナ州以外のアメリカ国内、もしくはロシアが主なステージになるのかな? という気がします。話の軸がどこになるのか分かりませんが、配信予定日のお知らせ共々、続報に期待しましょう。