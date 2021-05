｢Surface Duo｣、片面にタッチコントローラーが出てDSのようにXboxゲームがプレイ可能に

アプデでXboxの携帯ゲーム機が誕生!

折りたたみ式でAndroid搭載の2画面スマートフォン「Surface Duo」。新たに行なわれたアップデートでは、片側の画面に仮想コントローラーが現れ、もう片側でゲームができるようになりました。その姿は、まるで「ニンテンドーDS」!

A very cool update goes live for #SurfaceDuo customers today! Working with @Xbox we've put touch controls on to the second screen. More than 50 games are available to play with touch for @xboxGamePass Ultimate Members. pic.twitter.com/ZPIqQZXxS4