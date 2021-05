Twitterの｢スペース｣がついにブラウザ版に対応へ

スペース、みなさん使ってますか?

昨日よりTwitterの音声会話機能「スペース」がデスクトップやモバイルのブラウザでも利用可能になりました。Twitterはこれからエンジニアチームが、スペースのスケジュール予約のリマインダー設定、UIをスクリーンサイズに調整、そして文字起こしなどの新しい機能を使えるようにしていくと発表。

発表されたスクリーンショットを見てみると、ブラウザでスペースを立ち上げると右のサイドバーとして出てくるみたいですね。

starting today, spaces will be available on https://t.co/RD57W4QZPz (mobile web, desktop web)



our focus areas:

- infrastructure and listening UI that adapts to your screen size

- setting reminders for scheduled spaces

- accessibility and transcriptions pic.twitter.com/Wb0DQktkhD