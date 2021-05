Google Docsのアプデで一部のChrome拡張機能が｢一方的に｣削除される可能性

便利さとは裏腹に…。

数十の州と司法省から3件の反トラスト法違反の訴訟を起こされているにもかかわらず、Google(グーグル)は専制的としかいいようのないアップデートを次々とリリースしています。最新の例はGoogle Docsの変更で、プログラムをより速くよりスムーズにする一方で、アクセス可能でオープンなインターネットを犠牲にしています。

デンマークの大学でヨーロッパのGDPRのようなデータ保護法の欠陥を専門に研究しているMidas Nouwens(ミダス・ヌーエンス)教授は、先週木曜日の朝、TwitterのスレッドでこのGoogle Docsのアップデートを最初に指摘しました。ヌーエンス教授が指摘したように、実際のアップデートはかなり退屈なものです。グーグルは今後数カ月の間に、Google Docs製品をサポートしている静的なHTMLのバックボーンを、canvasと呼ばれるコードを使って構築されたものに変更する予定だと述べています。

グーグルによると、この動きは「異なるプラットフォーム間でのコンテンツの表示方法の一貫性を向上させる」ことを目的としており、それはおそらく本当でしょう。canvasベースのGoogle Docsは、不便な静的HTMLに比べて複雑な形状を、より迅速かつ正確にレンダリングできるようになります。そして今回のアップデートによりレンダリングの一貫性が向上し、どのようなデバイスでも同じように表示されるようになります。

もちろんグーグルがブログ記事でほのめかしているように、これらの機能向上にはかなり大きな問題があります。「この変更がGoogle Docsの機能に影響を与えることはないと考えています。ただし一部のChrome拡張機能には影響があり、意図した通りに動作しなくなる可能性があります」。

Googleのブログでは、この文脈における「影響」「一部」「動作」の意味を正確には明らかにしていませんでしたが、ヌーエンス教授のスレッドが説明しています。

GrammarlyやBeeline Readerのような拡張機能を使ったことがある人なら、Chromeの拡張機能がGoogle Docsとどれほどスムーズにやりとりできるかを知っていることでしょう。これらのプログラムが機能する方法は、Document Object Model(DOM)と呼ばれるものを操作することで、ウェブページの基本的な構造的の骨格を形成します。この骨格のさまざまな部分に手を加えることで、これらの拡張機能はあなたがドキュメントで見ているものを、すべてリアルタイムで変更することができるのです。

ヌーエンス教授が指摘するように、DOMは拡張機能だけでなく誰でも簡単にアクセスすることができます。文字通り、2〜3回のクリックで操作できるのです。これらのボーンに簡単にアクセスできるということは、開発者が無数の拡張機能を簡単に作ってそれを利用できるだけでなく、コードを書かない人たちが手の込んだいたずらをしたり、有料の壁を迂回したり、何をするにも自由にできるということでもあります。

Google just announced a seemingly innocuous technical change to how they render content in Docs, but in reality this is a watershed moment where democratic control over one of the most used applications is replaced with a centralised & obfuscated model 1/7https://t.co/RvicdnNUvD