前澤友作氏、dearMoonで月に行く前にISSへ

トレーニングなう。

2018年9月に「月へ行くことにしました」とツイートしてから始まった、前澤友作氏のdearMoonプロジェクト。その月世界旅行に8人を招待すると今年3月に発表がありましたが、月へ行く前にいったん、前澤さん単身でISSに行くそうですよ。

Going to the ISS before the Moon🚀 https://t.co/hITylo93B8