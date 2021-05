Zoomなら参加者を並べて『最後の晩餐』ごっこができる

ユダはどの参加者だ?

ウェブ会議ツールとしてコロナ禍に急成長したZoomに、参加者を仮想オフィスや教室に並べる「Immersive View」機能が作られました。これはZoom 5.6.3以降であれば、主催者が参加者を好きな位置に座らせて、あたかもVR世界で会議(または授業)を行える…というものです。

この機能は最大で25人が参加でき、教室になるとパースが付いて奥の人ほど小さく表示されます。ですが横一列に並ばせると、その様子は完全に レオナルド・ダ・ヴィンチの名画『最後の晩餐』。そう、それはキリストが処刑される前夜に12使徒と囲んだ食卓と同じ景色になるのです

Sometimes we need a change of scenery, even on Zoom! 🏞️ Now, you can use our new Immersive View to bring people into a scene, like a classroom, fireside chat, or boardroom. #ZoomProTippic.twitter.com/HGh0bOpBho