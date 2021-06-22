【Amazonプライムデーで買ったもの】お気に入りのAirPods Pro用にiPod shuffle風ケースを買ったよ

懐かしいしかわいい。
Amazonプライムデーでいろいろ買ったのですが、そのなかでもお気に入りなのが、SpigenのAirPods Pro用シリコンケースです。デザインがいいんですよ。懐かしのiPod shuffle風で。
パカッと開けると、AirPods Proが出てきます。かわいい。
後ろから見るとこんな感じ。ケースはヒンジ部分でセパレートしています。
底面のLightningポートもちゃんと使えますよ。
AirPods Pro、ずっと裸で持ち歩いていたので、ケース欲しいなと思っていたんですけど、いいのが買えてよかったなー。Amazonプライムデーで安くなってたし！
【Spigen】 AirPods Pro ケース カバー iPod shuffle 完全再現 カラビナ リング 付き シリコン 収納ケース 衝撃 吸収 軽量 キズ防止 耐衝撃 エアポッズ プロ ワイヤレス充電 対応 クラシック・シャッフル ASD02218 (ディープ・ブルー)
1,393円（セール特価30%・597円オフ／2021年6月22日23:59まで）
※価格など表示内容は執筆時点のものです。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。
Photo: 三浦一紀
Source: Amazon