  • NEW
  • CATEGORY
  • TAG
  • FEATURE

    タグ一覧へ

      【Amazonプライムデーで買ったもの】お気に入りのAirPods Pro用にiPod shuffle風ケースを買ったよ

      • author 三浦一紀
      【Amazonプライムデーで買ったもの】お気に入りのAirPods Pro用にiPod shuffle風ケースを買ったよ
      Photo: 三浦一紀

      懐かしいしかわいい。

      Amazonプライムデーでいろいろ買ったのですが、そのなかでもお気に入りなのが、SpigenのAirPods Pro用シリコンケースです。デザインがいいんですよ。懐かしのiPod shuffle風で。

      PDspigenairpodscase-02

      パカッと開けると、AirPods Proが出てきます。かわいい。

      PDspigenairpodscase-03

      後ろから見るとこんな感じ。ケースはヒンジ部分でセパレートしています。

      PDspigenairpodscase-04

      底面のLightningポートもちゃんと使えますよ。

      AirPods Pro、ずっと裸で持ち歩いていたので、ケース欲しいなと思っていたんですけど、いいのが買えてよかったなー。Amazonプライムデーで安くなってたし！

      【Spigen】 AirPods Pro ケース カバー iPod shuffle 完全再現 カラビナ リング 付き シリコン 収納ケース 衝撃 吸収 軽量 キズ防止 耐衝撃 エアポッズ プロ ワイヤレス充電 対応 クラシック・シャッフル ASD02218 (ディープ・ブルー)
      【Spigen】 AirPods Pro ケース カバー iPod shuffle 完全再現 カラビナ リング 付き シリコン 収納ケース 衝撃 吸収 軽量 キズ防止 耐衝撃 エアポッズ プロ ワイヤレス充電 対応 クラシック・シャッフル ASD02218 (ディープ・ブルー)

      1,393円（セール特価30%・597円オフ／2021年6月22日23:59まで）

      ※価格など表示内容は執筆時点のものです。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。

      Photo: 三浦一紀

      Source: Amazon

        あわせて読みたい

        LATEST NEWS

        GIZMODO REVIEWS

        MORE