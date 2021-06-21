【Amazonプライムデー】まだあった！ 整備済みAirPods Proがセール、 BoseのBluetoothスピーカーが32%オフ！ ソニーも多数お買い得

こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。
Amazon（アマゾン）では、Amazonプライム会員限定の特大セール｢Amazonプライムデー｣を2021年6月21日（月）～6月22日（火）の2日間にわたり開催中。
以下は、整備済みのAirPods Proがプライムデーも登場しています。また、Bose SoundLink Mini Bluetooth speakerが32%オフ。オーディオ製品が多数お得です。お見逃しなく！
※各商品の表示価格は、2021年6月21日9時執筆時点のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、詳細は各販売ページからご確認ください。
プライムデーでのお買い物をよりお得に！
購入する際はギフト券にチャージして購入すると3％のポイントバックがあるのでさらにお得。
その他、お得な方法も！ 詳細はこちらの記事を要チェック。
明日まで。プライムデー期間中のお得なキャンペーン情報
＞＞｢Kindle Unlimited｣が97%オフの99円/3か月で読み放題
＞＞｢Amazon Music Unlimited｣が4か月無料（新規登録）・3ヶ月間300円（再登録）
整備済みAirPods Pro/Air Podsもプライムデーセールに
23,400円（セール特価：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）
11,412円（セール特価：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）
＞＞Amazon Renewed (Amazon整備済み品)
【オーディオのセール】Bose SoundLink Mini Bluetooth speakerが32%オフ
16,490円（32%オフ：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）
13,990円（セール特価：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）
16,980円（セール特価：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）
7,900円（セール特価：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）
21,200円（セール特価：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）
8,980円（セール特価：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）
9,980円（セール特価：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）
22,000円（56%オフ：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）
18,700円（38%オフ：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）
53,897円（セール特価：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）
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Fire TV Stickが43%オフ
3,980円（43%オフ：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）
Echoシリーズが最大70%オフ、1,480円から
1,480円（70%オフ：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）
1,980円（67%オフ：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）
3,980円（50%オフ：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）
12,980円（50%オフ：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）
Image/Source: Amazon.co.jp