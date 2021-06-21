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      【Amazonプライムデー】まだあった！ 整備済みAirPods Proがセール、 BoseのBluetoothスピーカーが32%オフ！ ソニーも多数お買い得

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      【Amazonプライムデー】まだあった！ 整備済みAirPods Proがセール、 BoseのBluetoothスピーカーが32%オフ！ ソニーも多数お買い得
      Image: Amazon.co.jp

      こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です

      Amazon（アマゾン）では、Amazonプライム会員限定の特大セール｢Amazonプライムデー｣を2021年6月21日（月）～6月22日（火）の2日間にわたり開催中。

      以下は、整備済みのAirPods Proがプライムデーも登場しています。また、Bose SoundLink Mini Bluetooth speakerが32%オフ。オーディオ製品が多数お得です。お見逃しなく！

      ※各商品の表示価格は、2021年6月21日9時執筆時点のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、詳細は各販売ページからご確認ください。

      プライムデーでのお買い物をよりお得に！

      購入する際はギフト券にチャージして購入すると3％のポイントバックがあるのでさらにお得。

      Amazonギフト券 チャージタイプ(直接アカウントに残高追加)
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      5,000円

      その他、お得な方法も！ 詳細はこちらの記事を要チェック。

      明日まで。プライムデー期間中のお得なキャンペーン情報

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      ＞＞｢Amazon Music Unlimited｣が4か月無料（新規登録）・3ヶ月間300円（再登録）

      整備済みAirPods Pro/Air Podsもプライムデーセールに

      Apple AirPods Pro (整備済み品)
      Apple AirPods Pro (整備済み品)

      23,400円（セール特価：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）

      Apple AirPods with Charging Case(整備済み品)
      Apple AirPods with Charging Case(整備済み品)

      11,412円（セール特価：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）

      ＞＞Amazon Renewed (Amazon整備済み品)

      【オーディオのセール】Bose SoundLink Mini Bluetooth speakerが32%オフ

      Bose SoundLink Mini Bluetooth speaker II ポータブルワイヤレススピーカー スペシャルエディション トリプルブラック
      Bose SoundLink Mini Bluetooth speaker II ポータブルワイヤレススピーカー スペシャルエディション トリプルブラック

      16,490円（32%オフ：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）

      [Amazon.co.jp限定] Jabra 完全ワイヤレスイヤホン アクティブノイズキャンセリング Elite Active 75t コッパーブラック IP57 防塵防水 Bluetooth® 5.0 マルチポイント [国内正規品]
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      13,990円（セール特価：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）

      【Amazon.co.jp 限定】Jabra ワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン Elite 85h コッパーブラック Alexa対応 BT5.0 AIサウンド自動調整 8マイク 2台同時接続 北欧デザイン【国内正規品】 100-99030004-40-A
      【Amazon.co.jp 限定】Jabra ワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン Elite 85h コッパーブラック Alexa対応 BT5.0 AIサウンド自動調整 8マイク 2台同時接続 北欧デザイン【国内正規品】 100-99030004-40-A

      16,980円（セール特価：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）

      Jabra 完全ワイヤレスイヤホン Elite Active 65t コッパーブラック Alexa対応 BT5.0 ノイズキャンセリングマイク付 防塵防滴IP56 2台同時接続 2年保証 北欧デザイン 【国内正規品】100-99010003-40-A
      Jabra 完全ワイヤレスイヤホン Elite Active 65t コッパーブラック Alexa対応 BT5.0 ノイズキャンセリングマイク付 防塵防滴IP56 2台同時接続 2年保証 北欧デザイン 【国内正規品】100-99010003-40-A

      7,900円（セール特価：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）

      ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン WH-1000XM3 : LDAC/ Amazon Alexa搭載 /Bluetooth/ハイレゾ 最大30時間連続再生 密閉型 マイク付 2018年モデル 360 Reality Audio認定モデル ブラック WH-1000XM3 BM
      ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン WH-1000XM3 : LDAC/ Amazon Alexa搭載 /Bluetooth/ハイレゾ 最大30時間連続再生 密閉型 マイク付 2018年モデル 360 Reality Audio認定モデル ブラック WH-1000XM3 BM

      21,200円（セール特価：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）

      ソニー サウンドバー / HT-S100F 100Wハイパワー フロントサラウンド HDMI Bluetooth 対応
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      8,980円（セール特価：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）

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      【Amazon.co.jp限定】ゼンハイザー MOMENTUM Free ワイヤレスカナル型イヤホン apt-X/apt-X LL/AAC対応 M2 IEBT SW SE【国内正規品】
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      9,980円（セール特価：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）

      BOSE HOME SPEAKER 450 スマートスピーカー Amazon Alexa搭載 トリプルブラック 17.0 cm x 20.3 cm x 11.0 cm
      BOSE HOME SPEAKER 450 スマートスピーカー Amazon Alexa搭載 トリプルブラック 17.0 cm x 20.3 cm x 11.0 cm

      22,000円（56%オフ：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）

      Bose QuietComfort 20 Acoustic Noise Cancelling headphones - Samsung and Android devices ノイズキャンセリングイヤホン ブラック
      Bose QuietComfort 20 Acoustic Noise Cancelling headphones - Samsung and Android devices ノイズキャンセリングイヤホン ブラック

      18,700円（38%オフ：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）

      Sonos Playbar サウンドバー 3.0ch Wi-Fi/ストリーミング対応 ワイヤレスホームシアターシステム PBAR1JP1BLK
      Sonos Playbar サウンドバー 3.0ch Wi-Fi/ストリーミング対応 ワイヤレスホームシアターシステム PBAR1JP1BLK

      53,897円（セール特価：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）

      ＞＞｢イヤホン・ヘッドホン・スピーカー・電池などがお買い得｣のアイテム一覧へ

      Fire TV Stickが43%オフ

      Fire TV Stick 4K - Alexa対応音声認識リモコン付属 | ストリーミングメディアプレーヤー
      Fire TV Stick 4K - Alexa対応音声認識リモコン付属 | ストリーミングメディアプレーヤー

      3,980円（43%オフ：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）

      Echoシリーズが最大70%オフ、1,480円から

      Echo Dot (エコードット)第3世代 - スマートスピーカー with Alexa、チャコール
      Echo Dot (エコードット)第3世代 - スマートスピーカー with Alexa、チャコール

      1,480円（70%オフ：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）

      Echo Dot (エコードット) 第4世代 - スマートスピーカー with Alexa、チャコール
      Echo Dot (エコードット) 第4世代 - スマートスピーカー with Alexa、チャコール

      1,980円（67%オフ：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）

      Echo Show 5 (エコーショー5) スマートディスプレイ with Alexa、チャコール
      Echo Show 5 (エコーショー5) スマートディスプレイ with Alexa、チャコール

      3,980円（50%オフ：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）

      Echo Show 8 (エコーショー8) HDスマートディスプレイ with Alexa、チャコール
      Echo Show 8 (エコーショー8) HDスマートディスプレイ with Alexa、チャコール

      12,980円（50%オフ：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）

      ＞＞【最大13,000円OFF】Echoシリーズセール

      ＞＞＞＞｢Amazonプライムデー｣の記事一覧へ

      Image/Source: Amazon.co.jp

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