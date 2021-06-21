【Amazonプライムデー】TVゲームもセール中！ 一台で37作品が楽しめるアストロシティ ミニが30%オフ

こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。
Amazon（アマゾン）では、Amazonプライム会員限定の特大セール｢Amazonプライムデー｣を2021年6月21日（月）～6月22日（火）の2日間にわたり開催中。
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※各商品の表示価格は、2021年6月21日15時執筆時点のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、詳細は各販売ページからご確認ください。
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9,830円（30%オフ：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）
7,385円（セール特価：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）
23,000円（11%オフ：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）
｢龍が如く｣などのソフトも安い
2,480円（セール特価：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）
6,468円（35%オフ：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）
3,717円（セール特価：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）
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2,200円（セール特価：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）
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12,675円（セール特価：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）
2,099円（セール特価：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）
3,969円（37%オフ：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）
Fire TV Stickが43%オフ
3,980円（43%オフ：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）
Echoシリーズが最大70%オフ、1,480円から
1,480円（70%オフ：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）
1,980円（67%オフ：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）
3,980円（50%オフ：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）
12,980円（50%オフ：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）
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5,680円（43%オフ：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）
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Image/Source: Amazon.co.jp