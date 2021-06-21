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      【Amazonプライムデー】TVゲームもセール中！ 一台で37作品が楽しめるアストロシティ ミニが30%オフ

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      【Amazonプライムデー】TVゲームもセール中！ 一台で37作品が楽しめるアストロシティ ミニが30%オフ
      Image: Amazon.co.jp

      こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です

      Amazon（アマゾン）では、Amazonプライム会員限定の特大セール｢Amazonプライムデー｣を2021年6月21日（月）～6月22日（火）の2日間にわたり開催中。

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      ※各商品の表示価格は、2021年6月21日15時執筆時点のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、詳細は各販売ページからご確認ください。

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      アストロシティミニ
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      PCエンジン mini
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      Nintendo Switch Lite グレー＋【任天堂純正品】Nintendo Switch Liteフリップカバー(画面保護シート付き)
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      龍が如く0 誓いの場所 新価格版 - PS4
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      十三機兵防衛圏 - PS4
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      ぷよぷよテトリス2 - Switch
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      The Last of Us Remastered +ゴッド・オブ・ウォー セット【Amazon.co.jp限定】PlayStation Hits & Value Selection オリジナルPC&スマホ壁紙(配信)【CEROレーティング｢Z｣】
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      2,200円（セール特価：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）

      アンチャーテッド 海賊王と最後の秘宝 + アンチャーテッド 古代神の秘宝 セット【Amazon.co.jp限定】PlayStation Hits & Value Selection オリジナルPC&スマホ壁紙(配信)
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      Thrustmaster ゲームコントローラー ESWAP Pro controller PS4 PlayStation4対応 背面ボタン 割当カスタマイズ対応【国内正規品】
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      ｢2021改良版｣Switch コントローラー RegeMoudal スイッチ コントローラー ワイヤレス プロコン Bluetooth 接続 全てのシステムに対応 6軸ジャイロセンサー搭載 HD振動 TURBO連射機能付き 日本語取扱説明書
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      2,099円（セール特価：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）

      OPOLAR ワイヤレスコントローラー pc 2.4G無線ゲームパット マクロボタン HD二重振動機能・連射機能・キーの組み合わせ機能 LEDバックライト 約8時間使用可能 有線と無線両用 USBレシーバ付き JD-SWITCH機能 背面ボタンコントローラー Type-C急速充電 Direct Input/X Input両方式 Windows PC（win7/8/8.1/10/XP）/Switch/ PS3/Androidに適応
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      2,549円（セール特価：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）

      OneOdio FuSion A7 ヘッドホン Bluetooth 50時間 AAC対応 高性能 高音質 モニターヘッドホン 密閉型 低音強化 有線 無線 （赤黒）
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      3,969円（37%オフ：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）

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      Fire TV Stickが43%オフ

      Fire TV Stick 4K - Alexa対応音声認識リモコン付属 | ストリーミングメディアプレーヤー
      Fire TV Stick 4K - Alexa対応音声認識リモコン付属 | ストリーミングメディアプレーヤー

      3,980円（43%オフ：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）

      Echoシリーズが最大70%オフ、1,480円から

      Echo Dot (エコードット)第3世代 - スマートスピーカー with Alexa、チャコール
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      1,480円（70%オフ：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）

      Echo Dot (エコードット) 第4世代 - スマートスピーカー with Alexa、チャコール
      Echo Dot (エコードット) 第4世代 - スマートスピーカー with Alexa、チャコール

      1,980円（67%オフ：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）

      Echo Show 5 (エコーショー5) スマートディスプレイ with Alexa、チャコール
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      3,980円（50%オフ：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）

      Echo Show 8 (エコーショー8) HDスマートディスプレイ with Alexa、チャコール
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      12,980円（50%オフ：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）

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      Fireタブレットシリーズが最大43%オフ、1,480円から

      Fire HD 8 タブレット ブラック (8インチHDディスプレイ) 32GB
      Fire HD 8 タブレット ブラック (8インチHDディスプレイ) 32GB

      5,680円（43%オフ：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）

      Fire HD 8 Plus タブレット スレート (8インチHDディスプレイ) 32GB
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      7,680円（36%オフ：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）

      【NEWモデル】Fire HD 10 タブレット 10.1インチHDディスプレイ 32GB ブラック
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      9,980円（38%オフ：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）

      【NEWモデル】Fire HD 10 Plus タブレット 10.1インチHDディスプレイ 32GB スレート
      【NEWモデル】Fire HD 10 Plus タブレット 10.1インチHDディスプレイ 32GB スレート

      12,980円（32%オフ：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）

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      明日まで。プライムデー期間中のお得なキャンペーン情報

      ＞＞｢Kindle Unlimited｣が97%オフの99円/3か月で読み放題

      ＞＞｢Amazon Music Unlimited｣が4か月無料（新規登録）・3ヶ月間300円（再登録）

      ＞＞｢Amazonプライムデー｣の記事一覧へ

      Image/Source: Amazon.co.jp

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