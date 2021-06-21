【Amazonプライムデー】どう、買ってる？ ぼくらがガチで買ったもの、お伝えしていきます！

気づいたらポチっちゃってる！
本日0:00にスタートした夏の特大セール｢Amazonプライムデー｣。
6月21日（月）9:00～6月22日（火）23:59まで、絶賛開催中の特大セール｢Amazonプライムデー｣。ギズモードチームの面々も、記事をつくりながら＆ライブ配信でディグりながら、ちょいちょいお買い物しておりますよ。
ガジェットのみならず、趣味のアイテムやペットグッズ、家電など、バリエーションもさまざま。みんなのお買い物を覗いてみましょう〜。
6/21（月）15:00更新
（小暮ひさのり）
【新型】Echo Dot (エコードット) 第4世代 - スマートスピーカー with Alexa、グレーシャーホワイト
1,980円（セール特価4,000円オフ／2021年6月22日23:59まで）
（ワタナベロク）
リズム(RHYTHM) 携帯扇風機 【2021モデル】 弱でも涼しい 静音 DCモーター 2重反転ファン USB 充電式 小型 強力 グレー 16.2x8.5x3.9cm 9ZF031RH04
1,682円（セール特価15%・298円オフ／2021年6月22日23:59まで）
（ヤマダユウス型）
[Amazonブランド]Wag ペットシーツ 厚型 レギュラー 88枚x2袋(176枚)
1,670円（セール特価）
【新ジャンル/第3のビール】アサヒ ザ・リッチ [ ビール 350ml×24本 ]
2,755円（セール特価）
（中川真知子）
（武者良太）
逆ソクラテス (集英社文芸単行本)
1,540円
ムーニー おしりふき やわらか素材 純水99% 詰替 1920枚(80枚×24)【ケース品】
1,754円（セール特価）
（そうこ）
AfterShokz Aeropex 骨伝導ワイヤレスヘッドホン 防水bluetooth5.0 コズミックブラック
19,998円（セール特価30%・6,000円オフ／2021年6月22日23:59まで）
[アシックス] ランニングシューズ GEL-KAYANO 27 レディース マコブルー/ホットピンク 24 cm
8,369円（セール特価52%・9,231円オフ／2021年6月22日23:59まで）
[アンダーアーマー] スポーツマスク UA Sports Mask Slate Purple/Arctic Pink/Silver Chrome SM/MD
2,167円（セール特価34%・1,133円オフ／2021年6月22日23:59まで）
Speedo(スピード) 競泳水着 FLEX ΣII Semi Openback Kneeskin フレックスシグマツーセミオープンバックニースキン 水泳 レディース SCW11910F ボンダイブルー S
6,895円（セール特価30%・3,005円オフ／2021年6月22日23:59まで）
（山田ちとら）