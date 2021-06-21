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      【Amazonプライムデー】どう、買ってる？ ぼくらがガチで買ったもの、お伝えしていきます！

      • author 編集部
      【Amazonプライムデー】どう、買ってる？ ぼくらがガチで買ったもの、お伝えしていきます！
      Image: Amazon

      気づいたらポチっちゃってる！

      本日0:00にスタートした夏の特大セール｢Amazonプライムデー｣。

      6月21日（月）9:00～6月22日（火）23:59まで、絶賛開催中の特大セール｢Amazonプライムデー｣。ギズモードチームの面々も、記事をつくりながら＆ライブ配信でディグりながら、ちょいちょいお買い物しておりますよ。

      ガジェットのみならず、趣味のアイテムやペットグッズ、家電など、バリエーションもさまざま。みんなのお買い物を覗いてみましょう〜。

      6/21（月）15:00更新

      Fire TV Stick 4K - Alexa対応音声認識リモコン付属 | ストリーミングメディアプレーヤー
      Fire TV Stick 4K - Alexa対応音声認識リモコン付属 | ストリーミングメディアプレーヤー

      3,980円（セール特価）

      Samsung 外付けSSD T5 1TB USB3.1 Gen2対応 【PlayStation4 動作確認済】 正規代理店保証品 MU-PA1T0B/IT
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      13,130円（セール特価）

      HyperX QuadCast S スタンドアロンマイク RGBライティング ストリーマー/コンテンツクリエーター/ゲーマー向け/PC,PS4使用可能 2年保証 HMIQ1S-XX-RG/G
      HyperX QuadCast S スタンドアロンマイク RGBライティング ストリーマー/コンテンツクリエーター/ゲーマー向け/PC,PS4使用可能 2年保証 HMIQ1S-XX-RG/G

      17,999円（セール特価）

      PRO TEC(プロテク) 頭皮ストレッチ シャンプー ポンプ 300g(医薬部外品) コンディショナー ポンプ 300g
      PRO TEC(プロテク) 頭皮ストレッチ シャンプー ポンプ 300g(医薬部外品) コンディショナー ポンプ 300g

      755円（セール特価）

      PRO TEC(プロテク) デオドラントソープ 詰め替え330ml×3個 + デオドラントソープ1回分おまけ付
      PRO TEC(プロテク) デオドラントソープ 詰め替え330ml×3個 + デオドラントソープ1回分おまけ付

      770円（セール特価）

      スマイル(SMILE) 掃除機ヘッド エアータービン ワイパーヘッド SE7700
      スマイル(SMILE) 掃除機ヘッド エアータービン ワイパーヘッド SE7700

      2,680円

      シュアラスター(SurLuster) 洗車シャンプー カーシャンプー1000 ノーコンパウンド 中性 防錆剤配合 1000ml S-30
      シュアラスター(SurLuster) 洗車シャンプー カーシャンプー1000 ノーコンパウンド 中性 防錆剤配合 1000ml S-30

      720円

      （小暮ひさのり）

      【新型】Echo Dot (エコードット) 第4世代 - スマートスピーカー with Alexa、グレーシャーホワイト
      【新型】Echo Dot (エコードット) 第4世代 - スマートスピーカー with Alexa、グレーシャーホワイト

      1,980円（セール特価4,000円オフ／2021年6月22日23:59まで）

      Hollyland Lark 150 ワイヤレスマイクシステム スマホ外付けマイク 内蔵/外部全方向マイク付属 収納充電ケース付き 100M伝送距離 3S自動ペアリング スマホ、カメラ、PC、タブレット、レコーダーなどに対応【技適マーク付き】
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      26,400円（セール特価）

      （ワタナベロク）

      リズム(RHYTHM) 携帯扇風機 【2021モデル】 弱でも涼しい 静音 DCモーター 2重反転ファン USB 充電式 小型 強力 グレー 16.2x8.5x3.9cm 9ZF031RH04
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      1,682円（セール特価15%・298円オフ／2021年6月22日23:59まで）

      （ヤマダユウス型）

      【折畳みプラグ＆ケーブル付き】モバイルバッテリー 大容量 10000mAh 2ケーブル内蔵 (ライトニング用＆ type-c/micro USBケーブル内蔵) 薄型 コンパクト type-c入力ポート 持ち運び コンセントスマホ 充電器 急速充電 軽量 薄型 iPhone&iPad&Android各種対応
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      2,384円（セール特価）

      【動物用医薬品】ベーリンガーインゲルハイム アニマルヘルスジャパン フロントライン プラス キャット 猫用 0.5mL×6本入
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      2,771円（セール特価）

      [Amazonブランド]Wag ペットシーツ 厚型 レギュラー 88枚x2袋(176枚)
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      1,670円（セール特価）

      【新ジャンル/第3のビール】アサヒ ザ・リッチ [ ビール 350ml×24本 ]
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      2,755円（セール特価）

      （中川真知子）

      MOZA 3軸スタビライザー Mini-P スマホ 一眼レフ gopro適用 折りたたみ 横/縦撮影 Vlog Youtubeに適応 長時間連続撮影 最大900g負荷
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      18,547円（セール特価）

      Ulanzi アルカスイス 雲台 ボールヘッド ホットシュー付き 360度回転式三脚ヘッド DSLRカメラ、三脚、一脚に対応
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      1,444円（セール特価）

      自由雲台 VBESTLIFE リモコン制御 90° / 360°回転全景撮影 電動雲台 カメラビデオ三脚対応ボールヘッド 低重心スーパーボールヘッド カメラ スマホ対応 (シルバー)
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      4,886円（セール特価）

      （武者良太）

      逆ソクラテス (集英社文芸単行本)
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      1,540円

      ムーニー おしりふき やわらか素材 純水99% 詰替 1920枚(80枚×24)【ケース品】
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      1,754円（セール特価）

      （そうこ）

      AfterShokz Aeropex 骨伝導ワイヤレスヘッドホン 防水bluetooth5.0 コズミックブラック
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      19,998円（セール特価30%・6,000円オフ／2021年6月22日23:59まで）

      [アシックス] ランニングシューズ GEL-KAYANO 27 レディース マコブルー/ホットピンク 24 cm
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      8,369円（セール特価52%・9,231円オフ／2021年6月22日23:59まで）

      [アンダーアーマー] スポーツマスク UA Sports Mask Slate Purple/Arctic Pink/Silver Chrome SM/MD
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      2,167円（セール特価34%・1,133円オフ／2021年6月22日23:59まで）

      Speedo(スピード) 競泳水着 FLEX ΣII Semi Openback Kneeskin フレックスシグマツーセミオープンバックニースキン 水泳 レディース SCW11910F ボンダイブルー S
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      6,895円（セール特価30%・3,005円オフ／2021年6月22日23:59まで）

      （山田ちとら）

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