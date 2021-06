アメリカの警察ではハイテクな投げ縄の使用が広まっている

要は相手を動けなくすればいいので。

武力行使による死亡者数を減らそうと、全米各地の警察はテイザー銃で感電させたり、銃で負傷させたりせずとも被疑者を取り押さえられる、ハイテクな投げ縄に投資しています。

つい最近Motherboardで取り上げられたように、遠隔拘束デバイスBolaWrapはテイザー銃によく似ていて、まるでジェームズ・ボンド映画に出てくるガジェットのように機能します。火薬の力によって約2.5メートルの「ケブラー製テザー」が勢いよく放たれ、空を切って容疑者を拘束するという仕組みです。

約3~8メートルの距離で使えると言われているので「リモート手錠」とも呼ばれ、“従順でない”容疑者への使用を意図している模様。ミズーリ州ウェスト・プレーンズの警察署用ユーザーマニュアルには、このデバイスが表向きはどう使われるはずなのか詳しく記載されています。

安全技術のメーカーWrap Technologiesが開発したBolaWrapは、「デスカレーション(実力行使にならないよう被疑者を落ち着かせる行為)」のためのツール、そしてメンタルヘルスのトラブルや認知障害、自殺念慮などの問題を示しているように見える人を、警官が拘束できる手段として販売されています。Wrap社のCEOを務めるTom Smith氏は最近、同社の企業理念は「警察官が無事に帰宅」して「容疑者が無事に家に帰れる」よう「対立を安全に終わらせるためにテクノロジーを使う」ことだと語っていました。

この製品がその意図どおりに使われる可能性は果たしてどのくらいなのか? そして火薬で発射する拘束具を発砲するのは、メンタルヘルス上の危機に陥っている誰かを扱う最善の手段と言えるのでしょうか。

シアトルでは警察署が同デバイスの「実地試験」を行うパイロット計画にゴーサインを出したばかりで、シアトル市議会議員で同議会の治安と福祉サービス委員会のLisa Herbold委員長はこの製品を命を救う手段だと評しています。「状況の緩和と悲惨な結果を減らすことに役立つBolaWrapのポテンシャルを非常に心強く思う」と語っていたとか。

📌#BolaWrap® Used on Fleeing Subject Outside Seattle



Read press release: https://t.co/8GGcuT2Zempic.twitter.com/WKuSPWznkq