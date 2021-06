今日のマイクロソフト、配信は止まるし自動翻訳メタメタだったし、もうちょっと頑張ってほしかったな

オンライン発表会って難しいよね。

Windows 11の発表会、内容的には結構ワクワクするものでしたが、いくつか気になるところがありましたね。

まず、メディア向けのサイトやイベント公式サイトでの配信が止まりまくっていました。結局Twitterでの配信を見て原稿書いていました。あとでアーカイブが見られるとはいえ、やっぱりリアルタイムで見たいじゃないですか。何が原因なのかはわかりませんけどね。

あとは、字幕。メディア向けサイトでは、英語以外にも日本語やフランス語など各国に対応していたのですが、どうやら自動翻訳を使っていたようで、日本語字幕を見ていてもあまり意味がわからないところがありました。自動翻訳の聞き取り精度もあまりよろしくなかったようで…。しかも途中から英語の字幕しか出なくて、英語苦手な僕はお手上げ状態でしたよ(ギズモードは英語得意な人が多いので助かりました)。

特に分かりにくかったのがこの箇所です:

本来はこうおっしゃっているのですが:

発言:I'm so thrilled you're able to join us today.

直訳:今日、あなたが参加できることにとても興奮しています。

意訳:今日みなさんが参加してくださることをとても嬉しく思います。