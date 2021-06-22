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      【Amazonプライムデー】きのうなに買った？ ギズモードの記事から購入されたものランキング

      • author 編集部
      【Amazonプライムデー】きのうなに買った？ ギズモードの記事から購入されたものランキング
      Image: Amazon

      あと13時間ちょいで終了します！

      昨日0:00にスタートした｢Amazonプライムデー｣。ギズモードでも、みんなが欲しくなるお得な商品を紹介していますが、とりあえずざっとランキング教えてくれよ！というあなたのために、昨日ギズモードの記事から購入された商品を、ランキングでご紹介します。

      ランキングって、なんだかんだ見ちゃいますよね…。

      1位 Apple AirPods Pro

      Apple AirPods Pro
      Apple AirPods Pro

      在庫切れ

      2位 Fire TV Stick 4K

      Fire TV Stick 4K - Alexa対応音声認識リモコン付属 | ストリーミングメディアプレーヤー
      Fire TV Stick 4K - Alexa対応音声認識リモコン付属 | ストリーミングメディアプレーヤー

      3,980円（セール特価43%・3,000円オフ／2021年6月22日23:59まで）

      3位 Echo Show 5

      Echo Show 5 (エコーショー5) スマートディスプレイ with Alexa、チャコール
      Echo Show 5 (エコーショー5) スマートディスプレイ with Alexa、チャコール

      3,980円（セール特価50%・4,000円オフ／2021年6月22日23:59まで）

      4位 Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro

      Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro（ワイヤレス イヤホン Bluetooth 対応）【完全ワイヤレスイヤホン / Bluetooth5.0対応 / ウルトラノイズキャンセリング / 外音取り込み / ワイヤレス充電対応 / IPX4防水規格 / 最大26時間音楽再生 / 専用アプリ対応 / HearID機能 / 通話ノイズリダクション / PSE技術基準適合】ブラック
      Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro（ワイヤレス イヤホン Bluetooth 対応）【完全ワイヤレスイヤホン / Bluetooth5.0対応 / ウルトラノイズキャンセリング / 外音取り込み / ワイヤレス充電対応 / IPX4防水規格 / 最大26時間音楽再生 / 専用アプリ対応 / HearID機能 / 通話ノイズリダクション / PSE技術基準適合】ブラック

      9,980円（セール特価23%・3,000円オフ／2021年6月22日23:59まで）

      5位 バッファロー 外付けハードディスク 4TB

      【Amazon.co.jp限定】バッファロー 外付けハードディスク 4TB テレビ録画/PC/PS4/4K対応 バッファロー製nasne™対応 静音&コンパクト 日本製 故障予測 みまもり合図 HD-AD4U3
      【Amazon.co.jp限定】バッファロー 外付けハードディスク 4TB テレビ録画/PC/PS4/4K対応 バッファロー製nasne™対応 静音&コンパクト 日本製 故障予測 みまもり合図 HD-AD4U3

      7,980円（セール価格）

      6位 Echo Dot 第4世代

      Echo Dot (エコードット) 第4世代 - スマートスピーカー with Alexa、チャコール
      Echo Dot (エコードット) 第4世代 - スマートスピーカー with Alexa、チャコール

      1,980円（セール特価67%・4,000円オフ／2021年6月22日23:59まで）

      7位 コカ・コーラ 一（はじめ） やかんの麦茶650ml PET×24本

      コカ・コーラ 一(はじめ) やかんの麦茶650mlPET ×24本
      コカ・コーラ 一(はじめ) やかんの麦茶650mlPET ×24本

      1,394円（セール価格）

      8位 【炭酸水】コカ・コーラ ICY SPARK from カナダドライ430ml PET×24本

      【炭酸水】コカ・コーラ ICY SPARK from カナダドライ430mlPET ×24本
      【炭酸水】コカ・コーラ ICY SPARK from カナダドライ430mlPET ×24本

      1,025円（セール価格）

      9位 バッファロー SSD 外付け 500GB

      バッファロー SSD 外付け 500GB 小型 コンパクト ポータブル PS5/PS4対応(メーカー動作確認済) USB3.2Gen1 ブラック SSD-PUT500U3-B/N
      バッファロー SSD 外付け 500GB 小型 コンパクト ポータブル PS5/PS4対応(メーカー動作確認済) USB3.2Gen1 ブラック SSD-PUT500U3-B/N

      5,780円（セール価格）

      10位 SwitchBot スイッチボット

      SwitchBot スイッチボット スマートホーム 学習リモコン Alexa - Google Home IFTTT イフト Siriに対応 SwitchBot Hub Mini
      SwitchBot スイッチボット スマートホーム 学習リモコン Alexa - Google Home IFTTT イフト Siriに対応 SwitchBot Hub Mini

      2,990円（セール特価25%・990円オフ／2021年6月22日23:59まで）

      1位はAirPods Pro。売れすぎて、在庫切れになってしまいました…。

      ギズモードでは、このあとも、PC、スマホ＆周辺機器、オーディオ、カメラ、家電などの人気ジャンルを中心に｢本当にお得感あるセール商品｣を探して、随時記事にしていきます。

      ぜひ引き続きチェックしてくださいね。

      ※価格など表示内容は執筆時点のものです。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。

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