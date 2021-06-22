【Amazonプライムデー】きのうなに買った？ ギズモードの記事から購入されたものランキング

あと13時間ちょいで終了します！
昨日0:00にスタートした｢Amazonプライムデー｣。ギズモードでも、みんなが欲しくなるお得な商品を紹介していますが、とりあえずざっとランキング教えてくれよ！というあなたのために、昨日ギズモードの記事から購入された商品を、ランキングでご紹介します。
ランキングって、なんだかんだ見ちゃいますよね…。
1位 Apple AirPods Pro
2位 Fire TV Stick 4K
Fire TV Stick 4K - Alexa対応音声認識リモコン付属 | ストリーミングメディアプレーヤー
3,980円（セール特価43%・3,000円オフ／2021年6月22日23:59まで）
3位 Echo Show 5
Echo Show 5 (エコーショー5) スマートディスプレイ with Alexa、チャコール
3,980円（セール特価50%・4,000円オフ／2021年6月22日23:59まで）
4位 Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro
5位 バッファロー 外付けハードディスク 4TB
6位 Echo Dot 第4世代
Echo Dot (エコードット) 第4世代 - スマートスピーカー with Alexa、チャコール
1,980円（セール特価67%・4,000円オフ／2021年6月22日23:59まで）
7位 コカ・コーラ 一（はじめ） やかんの麦茶650ml PET×24本
コカ・コーラ 一(はじめ) やかんの麦茶650mlPET ×24本
1,394円（セール価格）
8位 【炭酸水】コカ・コーラ ICY SPARK from カナダドライ430ml PET×24本
【炭酸水】コカ・コーラ ICY SPARK from カナダドライ430mlPET ×24本
1,025円（セール価格）
9位 バッファロー SSD 外付け 500GB
10位 SwitchBot スイッチボット
SwitchBot スイッチボット スマートホーム 学習リモコン Alexa - Google Home IFTTT イフト Siriに対応 SwitchBot Hub Mini
2,990円（セール特価25%・990円オフ／2021年6月22日23:59まで）
1位はAirPods Pro。売れすぎて、在庫切れになってしまいました…。
ギズモードでは、このあとも、PC、スマホ＆周辺機器、オーディオ、カメラ、家電などの人気ジャンルを中心に｢本当にお得感あるセール商品｣を探して、随時記事にしていきます。
ぜひ引き続きチェックしてくださいね。
※価格など表示内容は執筆時点のものです。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。