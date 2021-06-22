【Amazonプライムデー】きのうなに買った？ ギズモードの記事から購入されたものランキング

あと13時間ちょいで終了します！

昨日0:00にスタートした｢Amazonプライムデー｣。ギズモードでも、みんなが欲しくなるお得な商品を紹介していますが、とりあえずざっとランキング教えてくれよ！というあなたのために、昨日ギズモードの記事から購入された商品を、ランキングでご紹介します。

ランキングって、なんだかんだ見ちゃいますよね…。

1位 Apple AirPods Pro

2位 Fire TV Stick 4K

3位 Echo Show 5

4位 Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro

5位 バッファロー 外付けハードディスク 4TB

6位 Echo Dot 第4世代

7位 コカ・コーラ 一（はじめ） やかんの麦茶650ml PET×24本

8位 【炭酸水】コカ・コーラ ICY SPARK from カナダドライ430ml PET×24本

9位 バッファロー SSD 外付け 500GB

10位 SwitchBot スイッチボット

1位はAirPods Pro。売れすぎて、在庫切れになってしまいました…。

ギズモードでは、このあとも、PC、スマホ＆周辺機器、オーディオ、カメラ、家電などの人気ジャンルを中心に｢本当にお得感あるセール商品｣を探して、随時記事にしていきます。

ぜひ引き続きチェックしてくださいね。