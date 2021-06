1つダウンしたらみんなダウンする...それがインターネットなんです

バタバタと倒れるサイトたち!

日本時間の6月8日に世界中の名だたる有名サイトが一気にダウンしました。CNN、イギリス政府公式サイト、ニューヨークタイムズ、BBC、ガーディアン、そしてGitHub、Pinterest、Reddit、PayPalまで。他にも挙げたらキリがないほどの著名なサイトがコケてしまいました。そして我が米Gizmodoサイトもその一つでした。

これはCDNプロバイダーであるFastlyの不具合によるもの。イギリス政府のサイトがダウンは、さすがにその間にハッカーが攻撃できちゃったりするのでちょっと危ないですよね。日本でも気づいていた人も多かったと思いますが、8日にTwitterの絵文字がおかしくなってたのもこのせいでした。

the @verge is currently a google doc and they forgot to turn off editing pic.twitter.com/P44QOLy0j5