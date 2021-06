ほほー、iOS 15はアプリ間でのドラッグアンドドロップが可能なのね

やるじゃん、iOS 15。

先日のWWDCにて正式発表されたiOS 15ですが、イベントでは発表されなかった細かな便利機能がいろいろと判明しています。たとえば、アプリ間の画像やテキストのドラッグ・アンド・ドロップなどです。

Using cross-app drag and drop on iPhone in iOS 15. Finally 🎉 #WWDC21pic.twitter.com/1RbyPBGfcq