レゴアイディアからレトロなタイプライターが製品化。印字はできないけどカチャカチャ打てる

レゴでは珍しい布製パーツが初登場!

1万人の会員から「サポート」という名の「いいね」が集まれば、LEGO(レゴ)社が商品化してくれるLEGO IDEAS(レゴアイディア)より、カチャカチャ打てるレトロな「タイプライター」が市販化されることになりました。

Spark nostalgia with this LEGO replica of an old-fashioned typewriter 📖 https://t.co/6PhehRihEopic.twitter.com/ZJd31lbAUp