M1 iPad Proに意外な弱点が存在…

M1チップを搭載し超強化された新型iPad Proですが、なんと1アプリあたり5GBまでしかRAMが使えないという報告が寄せられています。

As of now, all M1 iPads have the same amount of RAM available. As soon as we have access to more, we’ll pass that on to you, too 💜