｢M1X MacBook Pro｣がWWDCで発表予定だった？

リベンジは秋か
先日開催されたWWDCのキーノートでは、残念ながらハードウェア製品は発表されませんでした。でも、どうやら｢M1X MacBook Pro｣を発表する予定はあったみたいですよ？
OK OK OK— Max Balzer (@maxbalzer_) June 9, 2021
Everyone stay calm... but I just spotted these tags on Apple's YouTube livestream of the June 7 keynote!!!
APPLE CONFIRMED THE M1X!!!@jon_prosser you were right after all!!!
This isn't fake, you can get the @TubeBuddy extension for YT and it shows them! pic.twitter.com/C54sBydj7u
Apple（アップル）はWWDCをYouTubeでもライブ中継していたのですが、そのタグの中に｢m1x MacBook Pro｣という文字が…。フーム、発表が急遽中止されたのか、あるいはミスだったのか…。
少なくとも、年内には投入されるであろう次期MacBook Pro。一方で、台湾紙のDigiTimesは｢ミニLEDディスプレイの不足が原因で、次期MacBook Proの生産が延期されている｣と報じています。
次期MacBook ProはApple シリコン（M1X）やミニLEDディスプレイの搭載、新デザインの採用、SDカードやHDMI、MagSafeなどの外部ポートの搭載が噂されています。これだけの大幅な刷新があるのなら、製品投入の遅れも仕方ないのかもしれません。