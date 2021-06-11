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      ｢M1X MacBook Pro｣がWWDCで発表予定だった？

      • author 塚本直樹
      ｢M1X MacBook Pro｣がWWDCで発表予定だった？
      Image: MacRumors

      リベンジは秋か

      先日開催されたWWDCのキーノートでは、残念ながらハードウェア製品は発表されませんでした。でも、どうやら｢M1X MacBook Pro｣を発表する予定はあったみたいですよ？

      Apple（アップル）はWWDCをYouTubeでもライブ中継していたのですが、そのタグの中に｢m1x MacBook Pro｣という文字が…。フーム、発表が急遽中止されたのか、あるいはミスだったのか…。

      少なくとも、年内には投入されるであろう次期MacBook Pro。一方で、台湾紙のDigiTimesは｢ミニLEDディスプレイの不足が原因で、次期MacBook Proの生産が延期されている｣と報じています。

      次期MacBook ProはApple シリコン（M1X）やミニLEDディスプレイの搭載、新デザインの採用、SDカードやHDMI、MagSafeなどの外部ポートの搭載がされています。これだけの大幅な刷新があるのなら、製品投入の遅れも仕方ないのかもしれません。

      Source: MacRumors 1, 2

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