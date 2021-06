Mac Pro、インテルモデル続投か…

Apple シリコン切り替えはまだ?

Apple(アップル)は昨年の時点で2年をかけて独自プロセッサへの移行を発表していましたが、どうやらインテル(Intel)プロセッサを搭載した次期Mac Proの開発も進んでいるようです。

Apple has indeed been working on an update to the Intel Mac Pro. https://t.co/YgU8KaikeX