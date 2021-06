次のマイクロソフトイベント、｢Windows 11｣が発表されるかもね

メジャーバージョンアップ。

Microsoft(マイクロソフト)は6月24日にWindowsに関するイベントの開催を予定しています。このイベントでは、もしかするとメジャーアップデートとなる「Windows 11」が発表されるかもしれません。

Join us June 24th at 11 am ET for the #MicrosoftEvent to see what’s next. https://t.co/kSQYIDZSyipic.twitter.com/Emb5GPHOf0