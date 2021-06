約3000年ぶりにオーストラリア本土でタスマニアデビルの赤ちゃんが誕生

奇跡のベイビーたち、誕生おめでとう!

オーストラリアの自然保護活動家たちが大喜びしています。オーストラリア本土でタスマニアデビルの赤ちゃんが生まれたからです。ただの動物の赤ちゃんでしょ、どうして? って思いますよね。約3,000年ぶりなんです。

バーリントン野生生物保護区で3,000年ぶりに生まれた7匹のタスマニアデビル。去年、26匹のタスマニアデビルがこの保護区に送り込まれ、この度自然繁殖で無事に赤ちゃんが生まれたということです。タスマニアデビルのこれまではというと、オーストラリアの先住民の狩猟とオーストラリアの野生犬ディンゴによって本土のタスマニアデビルは絶滅してしまい、タスマニア島にだけかろうじて残りが生息している状況でした。

そんな残りのタスマニア島のデビルたちも伝染性の顔面腫瘍によって約9割が死滅。去年の研究によりこの腫瘍は伝染するガンだったとわかっていますが、未だタスマニアデビルの個体数は危機的状況で、絶滅危惧種に指定されています。現在野生のタスマニアデビルは世界で2万5000匹のみとなっています。

そういう経緯でタスマニアデビルをオーストラリア本土に蘇らせたいという活動が始まり、しっかり自然繁殖してくれたおかげで、これからタスマニアデビルが増えていってくれると自然保護活動家たちも大喜びしているということです。

Wild-born Tasmanian Devil joeys! A baby boom like this hasn't happened in more than 3,000 years. @aussie_ark, with Re:wild and @wildarkglobal, are celebrating 7 Tasmanian Devil joeys born to adults released last year. Support #rewilding#Australia! https://t.co/30aW8UaXkKpic.twitter.com/vy3ID4y74C