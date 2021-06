デザインで刺して欲しい！｢Nothing｣のヘッドホン製品第一弾、7月27日に発表へ

そろそろ夏だけど、どうなってる?と思ってたタイミングできた!

この夏、製品第一弾としてワイヤレスヘッドフォン・イヤフォンのリリースを予定していたNothing。続報が来ました、きました! 7月27日、ついにNothingが製品第一弾の発表イベントを開催します。初製品! 初イベント! 「初めて」は特別!

Firsts are always special. Our first product. Our first launch event. The first real chance for us to show the world what Nothing is about. #SoundOfChange arrives on 27 July. https://t.co/0vD6qpGqR9#ear1pic.twitter.com/LjSqlzNMTA