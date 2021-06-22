【Amazonプライムデー】セール中のおすすめ｢キッチン容器｣まとめ。小分け容器は急に必要になるから今買おう

数がモノをいう＝プライムデーチャンス。
夏は食べ物に気をつかう季節。ちょっと長く冷蔵庫開けただけで牛乳がヨーグルト化する季節（実体験）。食べきれない量のご飯やお惣菜は、小分け・即・冷蔵が鉄則ですよね。となれば、保存に使う容器や袋は、なんぼあっても良いのです。
【大容量】ジップロック フリーザーバッグ M 90枚入
1,146円（セール特価42%・834円オフ／2021年6月22日23:59まで）
ジップロックはお財布にも雨具にもなるから、いくらあっても良いのだ。スーパーで買うくらいならAmazonでどどんと90枚。
OXO 保存容器 プラスチック 密閉 1.6L ポップコンテナ 新タイプ レクタングル ショート
1,683円（セール特価297%・15円オフ／2021年6月22日23:59まで）
OXO 保存容器 プラスチック 密閉 2.6L ポップコンテナ 新タイプ レクタングル ミディアム
1,700円（セール特価23%・500円オフ／2021年6月22日23:59まで）
デザインも密閉性も優秀な、OXOのポップコンテナ。わりと良いお値段するので、お安いうちにサイズ違いで揃えるのも賢い買い方。
ショップジャパン フォーサ 角型真空コンテナ(中)2個セット 真空保存容器 真空パック 密閉容器 FOSAAM08【正規品】 ホワイト×グリーン
4,207円（セール特価15%・743円オフ／2021年6月22日23:59まで）
ショップジャパンのコンテナも密閉性が優秀。ナムルやピクルスなんかの副菜を保存しておくにも便利ですね。
iwaki(イワキ) 耐熱ガラス 保存容器 グリーン 7個セット パック&レンジ PSC-PRN-G7 200ml
2,649円（セール特価52%・2,851円オフ／2021年6月22日23:59まで）
ガラス系も揃えてて損はなし。電子レンジもオーブンもイケるイワキの耐熱ガラスは、突然のグラタン欲求にも応えてくれます。
Kalita (カリタ) キャニスター All Clear Bottle 300 1000ml (コーヒー豆約300g) クリア #44272
1,105円（セール特価28%・435円オフ／2021年6月22日23:59まで）
で、コーヒーといえばやっぱりカリタ。粉でも豆でも、このKalitaロゴの容器に保存するだけで雰囲気出ますよね〜。複数豆の保存にも良し。
※価格など表示内容は、執筆現在のものです。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。
Source: Amazon