七色に輝くゲーミングN95マスク、Razerがマジでやってくれました

おはようからおやすみまで、七色の光で僕たちを照らし続けるRazer製品。このご時世だしゲーミングマスクとか作っちゃうかもね〜なんて話が今年のCESにてありましたが、本当に、しかもかなり真面目に作っちゃいました。

2021年6月12日から開催中のゲーム見本市E3にて、RazerはPCやディスプレイをお披露目し、その最後に自社製のマスクに関するプロジェクト「Project Hazel」を発表。もちろん光ります。

口元が見える透明のリサイクルプラスチックを採用し、Philipsのマスクのような電動ファンを2基内蔵。ファンの円周は七色に光り、これが口元を照らして表情が見えやすくなる効果もあるそうな。N95グレードに準拠し、BFE(最近ろ過効率)のラボテストも受けているとのこと。

また、マスク内にはマイクが内蔵され、こもりがちな声もしっかり拾ってくれます。UV滅菌機能付きのワイヤレス充電ケースが付属し、毎日充電するついでに除菌もできるみたいですね。もはやマスクという名のガジェットだわ…。

今年の第4四半期(10〜12月)に、特設サイトにサインアップしたユーザーにのみ限定販売していくとのこと。価格は未定。ARフィルターでお試し装着的なこともできるみたいですよ。

