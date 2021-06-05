【楽天スーパーSALE】レイコップふとんクリーナーや三菱エアコンが半額！ガジェット・食品など多数商品が今だけお買い得

こちらは、メディアジーンコマースチームからの記事です。
楽天市場では、200万点以上が半額以下になるイベント ｢楽天スーパーセール｣ を2021年6月4日（金）20時00分～6月11日（金）1時59分まで開催中。
レイコップのふとんクリーナーや三菱のエアコンなど、お得な商品が多数登場しています。さらに、 ｢ショップ買いまわり｣ にエントリーするとポイントが最大10倍。 ショップごとに個別のポイントアップ設定などもあり、ポイント最大43倍のチャンスも。
そして、毎月5と0のつく日はポイント還元Dayですので、エントリーして楽天カードで購入するとポイント5倍になります。 すでに販売期間となっている商品は今日のうちに買ってしまいましょう！
＞＞｢楽天スーパーSALE｣でお得に買うための3つのポイント
なお、多くのお買い得商品が並ぶスーパーSALEですが、それぞれ購入可能となる販売期間が異なるため、買いそびれることのないようご注意ください。欲しい商品は｢お気に入り｣登録をしておくのがおすすめです。
以下の表示価格と販売期間は2021年6月5日（土）17時現在のもの。変更の可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
半額商品目白押し！お見逃しなく！
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Source: 楽天市場