【楽天スーパーSALE】アタックZERO4個セットやアース虫よけネットが半額！日用品まとめ買いのチャンス





こちらは、メディアジーンコマースチームからの記事です。

楽天市場では、200万点以上が半額以下になるイベント ｢楽天スーパーセール｣ を2021年6月4日（金）20時00分～6月11日（金）1時59分まで開催中。

セール期間中に ｢ショップ買いまわり｣ にエントリーして複数ショップで買い物すると、ポイントが最大10倍ととてもお得な期間です。いつか必ず使う日用品で１店舗追加すれば、期間中に買った他商品のポイントも倍になりますよ（ 1ショップでのお買い物合計金額税込1,000円以上が対象）。

販売期間が限定されている商品も多い楽天スーパーSALEですが、今回紹介する商品はすべて今すぐ購入可能です。人気商品はセール終了前に売り切れてしまうのでお早目に。

なお、以下の表示価格は2021年6月7日（月）15時現在のもの。変更の可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

洗濯洗剤・柔軟剤

台所洗剤

ヘアケア用品

ホームケア洗剤

虫ケア用品





＞＞いつもの日用品が超お得！最大50%ポイントバック中