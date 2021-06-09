【楽天スーパーSALE】半額アイテム多数！ロジクールのゲーミングマウス、三菱のエアコン、コクヨのオフィスチェアなど

こちらは、メディアジーンコマースチームからの記事です。
楽天市場では、200万点以上が半額以下になる3ヶ月に1度のイベント ｢楽天スーパーセール｣ を2021年6月4日（金）20時00分～6月11日（金）1時59分まで開催中。
これから販売予定の半額商品では、ロジクールのゲーミングマウスや三菱のエアコン、コクヨのオフィスチェアなど、お得な商品が多数登場しています。さらに、 ｢ショップ買いまわり｣ にエントリーするとポイントが最大10倍。 ショップごとに個別のポイントアップ設定などもあり、ポイント最大43倍のチャンスも。
｢楽天スーパーSALE｣は6月4日(金)20時から！よりお得に買える方法とは？
ROOMIEより転載 こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。6月4日(金)20:00～6月11日(金)01:59まで、楽天市場で...
なお、多くのお買い得商品が並ぶスーパーSALEですが、それぞれ購入可能となる販売期間が異なるため、買いそびれることのないようご注意ください。欲しい商品は｢お気に入り｣登録をしておくのがおすすめです。
以下の表示価格と販売期間は2021年6月9日（水）17時現在のもの。変更の可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
半額商品目白押し！お見逃しなく！
【※お一人様一台限り】【先着34名様のみ!タイムセール】【楽天スーパーSALE】【新品】ロジクール G604 LIGHTSPEEDワイヤレス ゲーミング マウス Logicool【送料無料】【KK9N0D18P】
5,990円（50%オフ：セール期間2021年6月9日（水）23時30分～23時59分まで）
8台限定 コクヨ オフィスチェア GA2515 チェア メッシュブラック ハイバックヘッドレスト付タイプ 可動肘
107,140円（50%オフ：セール期間2021年6月10日（木）14時00分～14時59分まで）
【※お一人様一台限り】【先着5名様のみ!タイムセール】【楽天スーパーSALE】【新品】エアコン 12畳用 三菱電機 3.6kW 霧ヶ峰 Sシリーズ 2021年モデル MSZ-S3621-N-SET シャンパンゴールド【送料無料】【KK9N0D18P】
60,900円（50%オフ：セール期間2021年6月9日（水）21時00分～21時29分まで）
【※お一人様一台限り】【先着5名様のみ!タイムセール】【楽天スーパーSALE】【新品】パナソニック 食器洗い乾燥機 食器点数40点 NP-TA4-W ホワイト【送料無料】【KK9N0D18P】
41,390円（50%オフ：セール期間2021年6月10日（木）13時00分～13時59分まで）
【※お一人様一台限り】【先着20名様のみ!タイムセール】【楽天スーパーSALE】【新品】Chrester クレスター 扇風機 空気清浄機能付ツインエアーファン COOL-Q-001B ブラック コンフォー【送料無料】【KK9N0D18P】
13,390円（50%オフ：セール期間2021年6月10日（木）18時00分～18時59分まで）
ハリオ V60珈琲王 2コーヒーメーカー 4180-042【送料無料】 / インテリア /
11,000円（50%オフ：セール期間2021年6月9日（水）20時00分～20時59分まで）
テレビ録画用 USBハードディスク 2TB 最大約250時間録画 IODATA JH020IO HDD かんたん接続 すっきり配線 静音タイプ こだわり設計 縦置き可能 3年保証 楽天スーパーSALE 半額超目玉 お1人様 1点まで
6,990円（50%オフ：セール期間2021年6月9日（水）23時00分～23時29分まで）
【60台限定！50％OFF】ESP-C900 サウンドバー スピーカー テレビ用スピーカー bluetooth テレビ用 ステレオスピーカー ARC 高音質 映画 ゲーム 携帯 ブルートゥース スマートフォン パソコン スマホ iPhone TV TV用 送受信 男性 音楽 リモコン付 父の日
4,389円（50%オフ：セール期間2021年6月9日（水）22時00分～22時59分まで）
SNAPTAIN SP500 [ドローン] 楽天スーパーSALE 半額超目玉 お1人様 1点まで
6,900円（50%オフ：セール期間2021年6月10日（木）16時00分～16時59分まで）
【数量限定 楽天スーパーSALE 超目玉製品】【国内正規品】 Insta360 ONE X2 送料無料 ビデオカメラ 小型 手ブレ補正 カメラ アクションカメラ Ai編集 写真 動画 5.7K 360度 撮影 映像 広角 オーディオ 4マイク 録音 防水 パノラマカメラ スポーツカメラ 全天球 魚眼
27,500円（50%オフ：セール期間2021年6月10日（木）17時00分～17時59分まで）
【先着限定最大5,000円オフクーポン 6/4-】【Web限定モデル】NECノートパソコンLAVIE Direct NS(Celeron搭載・500GB HDD・カームホワイト)(Office Personal 2019・1年保証）(Windows 10 Home)
72,490円（50%オフ：セール期間2021年6月10日（木）1時00分～8時59分まで）
【東京・神奈川送料無料！】【完成品配送】電動自転車 電動アシスト自転車 自転車 26インチ 2021年モデル LUPINUS bySUISUI(ルピナスバイスイスイ)内装3段付き LP-BM-APX263
34,950円（50%オフ：セール期間2021年6月10日（木）14時00分～14時59分まで）
★55%OFF★ コレクションラック 90 ハイタイプ 幅90cm ガラスケース フォース コレクションケース 棚 LED コレクションボード 安い ガラス 完成品 輸入品
48,999円（55%オフ：セール期間2021年6月9日（水）18時00分～18時59分まで）
楽天スーパーSALE【6/9 23:00～23:29限定★50%OFF】テレビ台 テレビボード TV収納 ディスプレイ おしゃれ 棚 TVボード オープンボード リビング インテリア アイアン 木製 幅130cm 収納棚 収納 北欧 ナチュラル パイン無垢材 新生活 ISSEIKI GARIS 101-02458
14,900円（50%オフ：セール期間2021年6月9日（水）23時00分～23時29分まで）
【公式】リーボック Reebok FLEXAGON FORCE 3.0 メンズ FX9622 トレーニング ウェア
2,855円（50%オフ：セール期間2021年6月10日（木）10時00分～10時59分まで）
【ポイント2倍＆3000円クーポン】カルティエ パシャ ドゥ カルティエ WSPA0010 新品 メンズ(0ZMCCAAN0006)【新品】【腕時計】【送料無料】【超目玉】【60回払いまで無金利】
300,500円（50%オフ：セール期間2021年6月10日（木）12時00分～12時59分まで）
お急ぎ便有り!【送料無料】【お中元 ギフト】ライオン トップ スーパーナノックス ギフトセット (LNW-30)【洗剤 洗濯 食器用洗剤 液体洗剤 詰め合わせ 内祝い お返し 結婚 出産 快気祝い】【LION NANOX】【父の日 ギフト 洗剤】●
1,650円（50%オフ：セール期間2021年6月9日（水）21時00分～21時29分まで）
父の日【神戸牛】霜降り特上スライス 1kg・ 黒毛和牛 しゃぶしゃぶ すき焼き すきやき 和牛 高級肉 お肉 高級 A5・A4 お取り寄せ 焼肉 サーロイン リブロース 美味しいもの 肉 ギフト 贈り物 お祝い 内祝い プレゼント お中元 送料無料
12,000円（50%オフ：セール期間2021年6月9日（水）19時00分～19時59分まで）
アルカン セレクション キャビア50g［冷蔵/冷凍可]［賞味期限：お届け後1ヶ月以上］【2～3営業日以内に出荷】【送料無料】
4,395円（50%オフ：セール期間2021年6月9日（水）22時30分～22時59分まで）
カゴメ 野菜一日これ一本 200ml紙パック×96本［24本×4箱］［賞味期限：3ヶ月以上］北海道、沖縄、離島は送料無料対象外［送料無料］【4〜5営業日以内に出荷】
3,490円（50%オフ：セール期間2021年6月10日（木）10時00分～10時59分まで）
ふるさと納税も｢ショップ買いまわり｣対象！
各ショップでもお得なキャンペーン開催中！
NIKEやHPをはじめとした各店舗でも、50%オフなどお得なキャンペーン開催中。このチャンスをお見逃しなく！
＞＞【HP公式】店舗全品ポイント10倍+エントリーでさらにポイント10倍 │ ノートパソコン・モニターなど
＞＞【フィリップス公式】最大50%OFF／最大40%ポイント還元 │ 電動歯ブラシ、シェーバー、脱毛器など
＞＞【デロンギ公式】最大40%OFF／最大40%ポイント還元 │ コーヒーマシン、ハンドブレンダーなど
＞＞【NIKE公式】最大50%OFF／最大50%ポイント還元 │ スニーカー、Tシャツなど
Source: 楽天市場