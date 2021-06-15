【楽天セール】最大50％ポイント還元！40%還元・OPPOのスマートウォッチやワイヤレスイヤホンなどがお買い得に！

こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。
楽天市場では、最大50%と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。本日2021年6月15日（火）は、 ポイント40%還元・OPPOのスマートウォッチやワイヤレスイヤホンなど、お得な商品が多数登場しています。
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なお、以下の表示価格は2021年6月15日（火）17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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Source: 楽天市場