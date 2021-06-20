【楽天セール】レノボのChromebookが40%ポイント還元、Jabraワイヤレスイヤホンが50%還元とお買い得！

こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。
楽天市場では、最大50%と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。本日2021年6月20日（日）は、 ポイント40%還元・LenovoのPC｢IdeaPad Slim350i｣や50%還元・Jabraのワイヤレスイヤホン ｢Elite 45e｣ など、お得な商品が多数登場しています。
毎月5と0のつく日はポイント還元Dayですので、エントリーして楽天カードで購入するとポイント5倍になります。 また楽天カード新規入会＆利用で今なら7000ポイント獲得のチャンスも！
なお、以下の表示価格は2021年6月20日（日）17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
Lenovo IdeaPad Slim350i Chromebook 82BA000LEC/11.6型/メモリ 4GB/eMMC 32GB/Chrome OS/オニキスブラック
33,000円（今なら40%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
5,980円（今なら50%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
最大50%の高還元率！ お買い得商品が多数
14,800円（今なら40%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
NUARL N6 Pro トゥルーワイヤレス ステレオイヤホン
17,900円（今なら40%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
Linksys VelopメッシュWiFi無線ルーターWi-Fi6対応 MX5300-JP
50,980円（今なら30%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
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31,799円（今なら30%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
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4,400円（今なら30%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
除菌ジョイ コンパクト 食器用洗剤 詰め替え ジャンボ(1330ml*6袋セット)【ros12】【ジョイ(Joy)】
4,026円（今なら40%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
ビオレ u手指の消毒液 携帯用(30ml*12本セット)【ビオレU(ビオレユー)】
3,025円（今なら30%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
もち麦 国産 900g つがるもち麦美仁 青森産 無農薬 はねうまもち 令和2年産
1,000円（今なら40%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
11,988円（今なら40%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
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楽天スーパーDEALの｢24時間タイムセール｣、21（月）9:59まで
ザバス ホエイプロテイン100 抹茶風味(1050g(約50食分))【sav03】【ザバス(SAVAS)】
4,733円（今なら20%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
Source: 楽天市場