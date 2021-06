ゲーミングPCのRAZER、Clearbotと提携して海上ゴミを掃除する船型AIロボットを開発

ゲーミングデバイスみたいだけど、これは違います。

ゲーミングPCや周辺機器のRAZER(レイザー)が、世界海洋デーを祝してスタートアップ企業のClearbotと提携を発表しました。そこで彼らは、Clearbotが開発を進めてきた海上ゴミ掃除用AIロボットを、レイザーらしく黒くてシャープに刷新。そしてこのたび、そのプロトタイプが完成しました。

In partnership with @Clearbothk, we developed a fully automated ocean cleaning robot powered by solar energy. Built with cutting edge AI technology, it can detect and retrieve up to 250kg of marine plastics in just one cycle. Learn more: https://t.co/alUb5dTr4J#GoGreenWithRazerpic.twitter.com/GRhxtkJESL