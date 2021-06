RAZERから初のUSB-C GaN充電器が登場。4口同時に充電

チラっと見える緑色がイイ!

ゲーミングPCや周辺機器を作るRAZER(レイザー)が、初となるポケットサイズの「Razer USB-C GaN Charger」を発表しました。USB-CとAがそれぞれ2ポートずつあり、スマートフォンやノートPCなどを、同時に4機種を充電できます。

Small enough to fit in your pocket! The new Razer USB-C GaN Charger combines tremendous charging capability with ease of use, all while being able to charge up to 4 devices at once, including Razer Laptops, peripherals, smartphones, M1 MacBook’s and more. https://t.co/0WWrZVYTSKpic.twitter.com/MhgTtl4iQE